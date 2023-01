Martín Tetaz: "Lo lógico sería que Javier Milei acepte el acuerdo"

El diputado de la UCR, Martín Tetaz, dialogó con MDZ respecto a la propuesta electoral que generó polémica en las últimas horas: realizar un acuerdo institucional con el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, dentro de la provincia de Buenos Aires. "La propuesta es convertir la elección de octubre en un balotaje. Que deje mano a mano a Kicillof con el mejor opositor", explicó el economista radical.

El precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires destacó que "si Javier piensa que va a ganar, lo lógico sería que acepte el acuerdo". Éste también aclaró la cuestión propuesta: "Los medios le preguntaron a Milei si aceptaba estar dentro de Juntos por el Cambio cuando nunca se había hecho esa propuesta. La pregunta no es la correcta. Ésta debería ser si aceptaría convertir la elección de octubre en un balotaje".

Desde el entorno de Javier Milei le comentaron a MDZ que el economista liberal no está respondiendo mensajes del tipo mencionado y que "está tranquilo, enfocado en terminar su último libro".

- ¿Cuál es la idea central de lo que propuso en torno a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires?

- La propuesta es convertir la elección de octubre en un balotaje que deje mano a mano a Kicillof con el mejor opositor. Todo el mundo sabe que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Puede darse la situación de que a pesar de tener el 60% de la opinión en contra, Kicillof termine ganando la elección con 37/38% por la atomización de la oposición. La propuesta es un acuerdo institucional: crear un balotaje en la provincia de Buenos Aires en la práctica. El mejor candidato opositor queda mano a mano contra Kicillof en la final. Ojalá pudiéramos cambiar la constitución y crear un balotaje como corresponde.



- ¿Por qué cree que la cuestión se distorsionó en los medios?

- La propuesta se distorsionó porque mucha gente se quedó con el título de la nota de una entrevista que me hizo La Nación. Se viralizó el titular. Dije que había que hacer un acuerdo con Milei y algunos interpretaron que había que incorporarlo a Juntos por el Cambio y no hay nada más alejado de la realidad. Juntos por el Cambio no tiene nada que ver con él. Milei tiene un proyecto de país que no funciona en ningún lugar del mundo y va en contra de ideas muy fuertes dentro de JxC como el apoyo a la educación pública.

No tiene sentido ir a una comparación como un modelo como el de Milei que implica privatizar todo, la ausencia total del Estado; no existe en ningún lugar. El mundo se divide entre los países que tienen Estado que funciona y los que no. No hay ninguna idea de ir juntos en la lista con Milei o de hacer una alianza. La única propuesta es crear un balotaje en octubre, si no lo hacemos gana Kicillof.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

- ¿Cree que la estructura de Juntos por el Cambio aceptaría el acuerdo institucional?

- Es un acuerdo que hay que empezar a construir. El que se sienta ganador hoy en la PASO de la provincia de Buenos Aires debería aceptarlo porque el acuerdo lo dejaría con posibilidades de ganar la provincia. Si no lo aceptara, implicaría que tiene ganas de perder la provincia, que no le importa que gane Kicillof. Es incentivo compatible, como decimos los economistas. Se genera incentivo para que cada uno se comporte de acuerdo a lo que es el mejor interés. Hay que ver si efectivamente todos quieren que pierda Kicillof o no.



- ¿Por qué cree que a Javier Milei le interesaría abordar el acuerdo institucional que usted propone?

- Los medios le preguntaron a Javier Milei si aceptaba estar dentro de Juntos por el Cambio cuando nunca se había hecho esa propuesta. Obviamente volvió a descartarlo y decir que "de ninguna manera entraba". Nosotros también decimos que de ninguna manera lo hacemos. La pregunta no es la correcta. Ésta debería ser si aceptaría convertir la elección de octubre en un balotaje. Es una propuesta que podría aceptar, no sabemos cuál es el resultado del balotaje. Si Javier piensa que va a ganar, lo lógico sería que acepte el acuerdo. Nosotros quedaríamos terceros en ese escenario y le convendría a él que nosotros resignemos la candidatura y lo dejemos a su candidato mano a mano contra Kicillof. Podría ser perfectamente que su candidato quede primero. Nosotros creemos hoy que no pasaría pero si él cree que sí debería demostrarlo y aceptar el acuerdo. Es lo que le conviene a el en caso de que salga segundo.