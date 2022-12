La dura frase de un diputado de Javier Milei sobre la posible alianza con Patricia Bullrich

El diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, se abrió en diálogo con MDZ respecto a la posible alianza entre el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "La verdad es que a Patricia la podemos incluir sin ningún problema pero que dé el salto, que se anime a saltar", expresó el legislador conservador.

- ¿Qué te genera que Cristina Fernández de Kirchner sea tu vicepresidenta?

- Espero que la sociedad haya madurado para darnos cuenta de que esta gente no va más. Y para también que haya madurado para darse cuenta de que también Juntos por el Cambio no va más. Son parte del problema, son parte de lo mismo. En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio es totalmente funcional y socio del kirchnerismo. No hay un proyecto de ley que mande el gobernador que no se apruebe en esa cámara. Entonces ojalá que la gente se dé cuenta de que el problema es Cristina Kirchner pero también fueron los que estuvieron antes. El problema también es Alberto Fernández, el problema también viene por el lado del PRO de los radicales. Los radicales todavía se embanderan diciendo que tienen la solución. ¿La solución a qué? Ya fracasaron. Esa es la política que ya fracasó. Es momento que la gente se dé cuenta y empieza a confiar en algo nuevo.

- Nombraste la confianza en algo nuevo, ¿qué opinas de la posible fórmula entre Javier Milei y Patricia Bullrich?

- No creo que Javier tenga que ir para allá. Si alguien quiere venir para acá las puertas están abiertas porque somos conscientes de que tenemos que gobernar. Les abrimos las puertas a aquellos que vengan. Ahora, al radicalismo y a la Coalición Cívica no le vamos a abrir nunca la puerta. Al otro lo podemos charlar. Patricia Bullrich tuvo una mediana/buena gestión dentro del Ministerio de Seguridad. Entonces, la verdad es que a Patricia la podemos incluir sin ningún problema pero que dé el salto, que se anime a saltar.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

- ¿Ustedes nunca se acercarían a Juntos por el Cambio?

- En estas elecciones es algo ilógico. No veo motivo por el cual compartir un espacio con el radicalismo y la Coalición Cívica. No tenemos nada que ver nada que ver. Es más, hay algunos del PRO del ala palomas que están más cerca del radicalismo que del PRO. Entonces tampoco sería con ellos.

- Ahora te voy a exponer al Ping Pong MDZ. Voy a nombrar personajes y tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza.

- Hugo Moyano.

- Delincuente

- Mauricio Macri.

- Fracasó.

- Ofelia Fernández.

- Una viva.

- Ramiro Marra.

- Un amigo.

- Máximo Kirchner.

- Otro delincuente y heredero de apellido.



- Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que se quieren ir del país?

- Que esperen por lo menos un año más. Estoy convencido de que vamos a hacer un cambio dentro de la política y del país. Hay algo muy loco que está sucediendo y es que tanto políticos del Frente de Todos como políticos de Juntos por el Cambio están hablando de la reducción de impuestos. Están hablando de mano dura. Están hablando de los cambios que nosotros venimos hablando ya hace un tiempo largo. Hay algo que está cambiando.