El futuro de Alberto Fernández: lejos de Fabiola, armando su salida y enojado con el periodismo

Tres funcionarios de cercanía al saliente Alberto Fernández contestaron que con Fabiola Yáñez ya no son pareja y que se fue a España junto a su madre y Francisco, el hijo presidencial. El presidente termina su mandato mientras arregla su salida de la Quinta de Olivos y se prepara para armar una vida al menos temporal en España, donde dará clases y tal vez asesore al líder español, Pedro Sánchez. Se siente decepcionado, injustamente criticado y traicionado por parte de su propio Gobierno.

Fabiola siempre estuvo en el ojo de propios y ajenos, donde hubo quienes nunca apostaron por la pareja y los dieron por separados desde el año pasado, tras la derrota de las legislativas de 2021 y llegado el verano 2022. Fabiola hizo reiterados viajes a Misiones a ver afectos y el presidente adoptó un perfil solitario en los últimos viajes. El viernes pasado partió la primera dama a España tras un vuelo en helicóptero de la quinta de Olivos al aeropuerto de Ezeiza.

Alberto Fernández dejó de dialogar con los propios, hay muchos que incluso con rango de secretario de estado y ministro no hablan con el jefe de Estado hace meses. “Nada personal, terminé mi gestión, no hablo con Alberto”, le dice a este cronista un secretario de Estado con veinte años de presencia en la vida de Fernández. Se recluyó en charlas con amigos anteriores, intentando ignorar el final de su mandato. “Se preparó toda la vida para ser expresidente”, así caracteriza un ministro a quien buscó en Madrid el cobijo que Argentina no le dio tras la derrota histórica en las legislativas de 2021.

Salida. Kirchner, Ledesma Abdala y Moreau, de despedida.

Cristina Fernández de Kirchner sigue sin hablar con Alberto Fernández, a quien no le interesa volver a hablarle jamás. Nunca hubo una reconciliación sincera y cree el presidente que el nivel de hostilidad hacia su persona a través de la prensa del cristinismo fue constante y de alto voltaje. Tal vez vuelvan entonces las dudas en su discurso sobre la inocencia de la vicepresidente, es algo que le quita el sueño a Kirchner.

El equipo de gestión no existe más. Juan Manuel Olmos busca destino para la reconstrucción del PJ porteño, Vilma Ibarra volverá a la consultora que tanto éxito tuvo, Santiago Cafiero tiene asegurado un rol menor dentro de Diputados, tras haber integrado la lista, y los que no lograron negociar a tiempo volverán o conocerán el sector privado.

Dupla. Alberto Fernández y L-Gante, conversaron en Olivos.

Alberto cree que la prensa fue despiadada, desinformada, tendenciosa y llena de “operaciones de prensa”. Días atrás, se filtraron los datos en los que se confirmó que Roberto Navarro cobró más de 1700 millones de pesos durante la gestión actual, por lo que se entiende el vínculo entre Navarro como emisor de la propaganda política del Gobierno y el oficialismo. Fernández fue despectivo con MDZ y la prensa independiente en general, tildando de “operadores” a los periodistas en privado en cada reunión que tuvo.

MDZ ofreció una veintena de veces una entrevista o conversación al presidente, quien sólo eligió medios que recibían millonarios ingresos de la pauta del propio Gobierno para dialogar. Cree Fernández que el complot para criticarlo fue total, entre los columnistas políticos más destacados y sus posibles vínculos con La Cámpora. Incluso un pedido formal a quien fuera la portavoz, Gabriela Cerruti, que no contestó.

Silencio. Sergio Massa y Alberto Fernández, sin diálogo.

El futuro de Alberto Fernández es difícil de especular, sólo se puede bosquejar algo concreto: el llano lo espera para volver a construir si es que tiene posibilidades tras el mal desempeño de su espacio en las últimas elecciones. Sergio Massa no habla tampoco con él ni con Cristina Kirchner y en el PJ bonaerense lo definen: “Sergio no tiene vuelta atrás, el polo fuerte es bonaerense, con Axel ganador, con caja y territorialidad, no va a ser fácil”.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, signados los tres creadores del extinto Frente de Todos por la constante crítica a la prensa, el fracaso electoral y la incapacidad de haber generado los puentes necesarios para reconstruir poder desde el llano.