Pedido de desafuero: habló Janina Ortiz tras haber enfrentado cara a cara a la comisión que trata su caso

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), se reunió este martes y convocó a modo de "defensa" a Janina Ortiz, diputada provincial, secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa del intendente Daniel Orozco que es investigada por los presuntos delitos de fraude a la administración pública y coacciones, en el marco de la catarata de denuncias de este 2023. En diálogo con MDZ Radio, Ortiz comentó lo sucedido y se defendió al aseverar que se trata de "una causa armada" en su contra.

Ortiz corre el riesgo de ser desaforada y, además, suspendida de su cargo legislativo luego de que el titular de la Fiscalía de Instrucción N°7 de Delitos Económicos e Informáticos, Flavio D'Amore, pidiera que la Cámara de Diputados trate su desafuero para poder avanzar con la imputación. El mismo pedido también lo presentó la fiscal de Instrucción N°32 de la Unidad de Delitos No Especializados, Patricia Atur, que investiga el delito de “coacciones", luego de que una empleada municipal la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo. En la causa de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, el fiscal D'Amore investiga irregularidades en procesos licitatorios y contrataciones en beneficio de esa cooperativa.

Tras haber recibido a Ortiz, ahora, los diputados que integran la LAC deberán analizar lo ocurrido este martes deberán definir el próximo martes a través de un despacho. En el medio, el equipo legal de la exfuncionaria lasherina presentó un pedido de nulidad para ganar tiempo. Lo cierto es que en el recinto, el oficialismo cuenta con la mayoría simple necesaria para sancionar el desafuero o, incluso, desafuero y suspensión. Otra posibilidad es que el dictamen resulte favorable a Ortiz y que se opte por no avanzar con el desafuero.

Janina Ortiz y su abogada, María Elena Quintero, visitaron los estudios de MDZ Radio y hablaron de las solicitudes de desafuero y de los detalles técnicos. "La semana pasada entraron los pedidos de desafuero y se trató el miércoles pasado en la sesión y el día jueves se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar este tema, en el cual tanto el presidente como el secretario y vocales -a los cuales les agradezco- como también estaban presentadas las nulidades de mi abogada y hasta los juris, se decidió darme la oportunidad de este martes presentarme con ella (su abogada) para el pedido de desafuero y analizar la defensa que nosotros habíamos elaborado", dijo Ortiz.

Janina Ortiz y María Elena Quintero en el programa Sonría Lo Estamos Filmando. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

En ese orden, Quintero completó: "Los fueros no pertenecen a Janina Ortiz. O sea, la diferencia de citación al proceso es el procedimiento y la manera de cómo se la tiene que invitar al proceso. La pueden imputar, pueden hacer todos los actos conservatorios probatorios -y así lo dice el Código- sin desaforarla. No necesitan pedir el desafuero, pero hay errores muy groseros en los pedidos. Primero, todos recordarán que el día 21, cuando fue el tratamiento de la comisión de poderes que se reunía para ver si se permitía que Janina Ortiz jurara finalmente como diputada, ingresaron dos pedidos de desafuero por parte del Ministerio Público. Esos dos pedidos, además de no cumplir con la norma procesal porque no se acompañaba ningún tipo de expediente, pedían el desafuero de alguien que todavía no tenía fueros porque no había jurado como miembro de la Honorable Cámara de Diputados. Claramente el Poder Judicial obró en forma política contraria a la norma constitucional y, entonces, nosotros pedimos jury de enjuiciamiento y una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los funcionarios que dieron la orden, no quienes la ejecutaron, porque hay una obligatoriedad de cumplir con la orden de los superiores. Son Alejandro Iturbide, fiscal cuestionado por la causa pro. Hay un tribunal que ha dicho que que se lo investigue por maniobras cometidas e ilícitos penales en la investigación; y el doctor Gonzalo Nazar, fiscal adjunto. Además, Janina Ortiz puede ser imputada, ella está sometida a proceso y no es que no ha sido imputada por los fueros. O sea, ellos piden el pedido de desafuero extrayendo una parte de un libro que yo cité...".

Al ser consultada sobre las suspicacias existentes en torno a que quiso ser legisladora para refugiarse en dicha inmunidad que da la Casa de las Leyes, Ortiz esgrimió: "En primer lugar, cuando yo entro a la lista y la Junta Electoral aprueba mi pliego para poder ser una candidata por un frente opositor, fue en abril. Yo no tenía ninguna denuncia en ese mes. Entonces, cuando me presenté no había ningún tipo de objeción porque ante la Junta Electoral presenté todo y no tenía ni siquiera una denuncia de absolutamente nada. En mi vida no he tenido ningún tipo de denuncia. Justo tres días antes de las PASO, es decir, el 8 de junio, se presenta esta denuncia y este audio del que se desprenden las causas. O sea, cuando yo me presento por La Unión Mendocina como candidata a diputada, no tenía por qué esconderme de nada o buscar eso como un amparo porque no había ninguna causa. Recién se arma en junio.

Y agregó: "Segundo, no puedo renunciar a los fueros porque los fueros son de la Cámara, como está explicando mi letrada, no son de Janina Ortiz, pertenecen a la Cámara para que los legisladores puedan tener libertad de opinión y cierta inmunidad, porque realmente hay represalias y todos lo sabemos. Por algo están los fueros. Cuando uno entra en política se abren muchos mundos, aristas y puertas que te pueden traer algún tipo de consecuencias, como me ha pasado a mí por declaraciones. Entonces, después tenés ciertas repercusiones. Por eso, nunca me he valido de un fuero. ¿Por qué yo no estoy imputada? Porque una de las causas, como explicó bien mi abogada, está en la Corte y no por malabares legales. Explicó perfectamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales que está en la Corte a la espera del si o no. La otra estaba en la nulidad...".

Respecto a este punto, Elena Quintero se sumó y subrayó: "Hay dos causas que se originan de lo mismo: del supuesto audio que se ventiló públicamente. En la causa que tramita en Unidad de Fiscales delitos no especializados por supuestas coacciones, surge claramente cómo fue el entramado y el armado de las causas de la prueba de la denunciante y testigo. No es prueba ofrecida por nosotros. Nosotros también ofrecimos pruebas, pero allí a ella se le imputa no por la prueba existente, sino porque consideraban que el artículo 318, que era lo que el fiscal en Jefe sostenía que debía suceder en esa causa, que es un paso previo a la imputación hasta juntar prueba, no correspondía porque el criterio jurídico de la doctora Paula Quiroga es que el artículo 318 atenta contra el derecho. Pero no es así. Es su criterio jurídico, Pero el criterio jurídico de otro fiscal en jefe es otro y esto genera una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos. Eso generó que nosotros hagamos una presentación de acción declarativa y de certeza". Janina Ortiz este martes en la Comisión LAC de Diputados. Foto: Prensa Legislatura.

"Paralelamente, en esa causa se interpuso una excepción previa por por la prueba que existía en el expediente -la denuncia, el análisis de la denuncia y la prueba aportada-. Esa excepción de previo y especial pronunciamiento, sumado a la incompetencia del juez y la nulidad de este pedido de que se aboque no por la prueba sino por un criterio jurídico, es lo que está en la Corte. Hasta tanto la Corte no se expida, aunque ella vaya a que la imputen o que se presente "me imputan", no pueden porque deben resolverse las cuestiones previas. Y lo mismo en la cooperativa. Hoy tuvimos la audiencia por la nulidad del aboque porque Janina Ortiz compareció a proceso. Dijo: 'miren, todas estas firmas no son mías'. En vez de hacer una pericia caligráfica y de sumar pruebas, directamente la imputaron", comentó la asesora legal.

La Comisión LAC debe emitir dictamen y, ante esto, Janina Ortiz opinó: "Estoy agradecida de que nos dejaron exponer una defensa. Denuncias -de todo tipo- tienen la mayoría de las personas que ejercen política. Algunas ciertas u otras no, pero cuando ejercés un cargo se generan denuncias por cualquier tipo y lamentablemente es así. Estás expuesto a gente que se enoja con vos y te tira. ¿Cuántas denuncias falsas hay? Un montón. Otras son ciertas, pero estás en esa posición. Por lo tanto, en los mismos que han asumido en la Cámara muchos que tienen denuncias penales -imputados o no- porque tampoco una imputación es que sos culpables"

"Yo no estoy imputada por las razones que acaba de decir mi abogada, pero si a mí me tienen que imputar tampoco tengo problema. Que lo resuelvan los organismos como deben hacerlo, si corresponde o no la imputación. Pero una imputación es que hay motivo de investigación. Muchas personas son imputadas y después son sobreseídas, entonces yo no tengo problema. La que más quiere que esto se acabe y así demostrar mi inocencia soy yo. No tengo problema si la Corte o el organismo que corresponda dice "señora, está imputada'. Listo, me presento y me sigo sometiendo al proceso para que esto termine ya. Lo elevamos a juicio. Estoy confiada por todas las pruebas que nosotros hemos aportado. La diferencia es que a mí se me ha tratado de culpable en todo momento", concluyó.