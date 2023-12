Cumbre del radicalismo bonaerense: no rompen JxC y serán oposición a Milei y Kicillof

En un encuentro que sirvió para sacar los trapitos puertas adentro, con acusaciones a la propia tropa legislativa de ser funcionales al PRO y de no haber hecho fuerza para que no se caiga la sesión que dejo a Kicillof sin el endeudamiento, intendentes y legisladores del radicalismo bonaerense se dieron cita en el del anexo del Senado provincial para discutir el futuro del partido en Juntos por el Cambio.

En el cónclave boina blanca, un grupo de intendentes desaprobó el accionar de los senadores propios en la fallida sesión por el endeudamiento que, según los más exaltados, los dejó sin la posibilidad de terminar el año cobrándole la deuda Kicillof, quienes replicaron afirmando que no estaban dadas las garantías para que se cancelen las deudas. Una legisladora, que reconoció haber tenido un cruce con un intendente, dijo a MDZ: “Los del Foro de intendentes no entienden cuál es nuestra tarea en la Cámara, donde estamos haciendo un delgado equilibrio con el PRO. Ellos se creen que es como en el municipio, que con tres gritos se acomodan las cosas. Acá eso no pasa”.

“Tienen que entender los intendentes que el partido se juega en una cancha nueva y hay que jugarlo de otra manera”, señaló en clara alusión a la conformación de un nuevo espacio donde sumarían legisladores que ya no están contenidos en Juntos por el Cambio; como los de la Coalición Cívica, el GEM y alguno del PRO “que se siente más cómodo cerca del radicalismo que de los violetas. Esto no quiere decir que estamos rompiendo el bloque”, aclaró la legisladora, rápida de reflejos.

Algunos cruces lograron traspasar las puertas del salón Nunca Mas, donde se desarrolló el cónclave del radicalismo bonaerense, y despertaron algunas sonrisas incómodas en los asesores que trataban de identificar la voz que a grito pelado decía “no se dan cuenta que nos están meando de todos lados”.

Uno de los diputados, al ser consultado sobre el por qué de ese grito, dijo en off: “Entre nosotros estamos muy divididos, si rompemos con el PRO volvemos al 2% de Moreau y yo no quiero eso para el radicalismo. Nos tocó venir de atrás y hay que bancársela, por más que sintamos que nos están meando”, reconociendo la posibilidad de armar un interbloque, “No significa que estemos rompiendo. La semana que viene vemos qué pasa”.

Al término de la reunión, que duró cerca de tres horas, los encargados de hablar fueron el senador Agustín Maspoli y el intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro de intendentes radicales, Miguel Fernández, quienes afirmaron que fue un encuentro para que “nos conozcamos todos, hay muchos que son nuevos y es bueno que nos conozcamos ".

Por su parte, el senador Maspoli, al ser consultado sobre cuál va a ser el futuro del radicalismo bonaerense en Juntos por el Cambio, dijo: “No tomamos todavía ninguna definición. Sabemos una cosa, que el radicalismo va a ser oposición en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Después veremos como se reconfigura nuestro espacio”.

En cuanto a la conformación de un interbloque, el Legislador de la cuarta sección respondió: “Lo estamos evaluando, es una de las alternativas”. Descartando el quiebre de la coalición opositora en la provincia de Buenos Aires, indicó: "No se quiebra, eso dependerá de otros actores. Hay gente de Juntos por el Cambio que está tomando la decisión de formar parte del Gobierno nacional, que nosotros respetamos, pero no digo que se quiebra”.

En tanto, el titular del Foro de Intendentes boinas blanca, Miguel Fernández, afirmó que desde el foro seguirán trabajando para que los municipios radicales puedan cobrar la deuda del gobierno de Kicillof. “Esto es un precalentamiento para los próximos cuatro años de negociaciones. Hoy acordamos tener un diálogo fluido entre los intendentes y legisladores. Hablamos de una mesa de sesión permanente para hacer frente a un escenario nacional distinto, con una fuerza política nacional diferente a la provincial; es algo novedoso, donde habrá que hacer mucha política para entender los intereses en juego”. Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen, y el senador Agustín Maspoli, voceros de la cumbre del radicalismo bonaerense.

“La etapa que viene va a ser muy dinámica; hay cosas que vamos a pelear como bonaerenses, como los recursos económicos que terminan afectando a los gobiernos municipales. La provincia de Buenos Aires tiene que dar una discusión política muy importante con el Gobierno nacional", agregó. "Veremos cómo articula el nuevo gobierno su relación con la Provincia y los municipios, por eso debemos ser cautos con las declaraciones y estar expectantes”, concluyó quien fuera el compañero de fórmula de Néstor Grindetti.