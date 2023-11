Falso: las cinco mentiras que dijo Walter Bento en su entrevista con Eduardo Feinmann

Miente miente, que algo quedará. El juez federal Walter Bento enfrenta un momento crucial para su vida. Este miércoles el Jury de Enjuiciamiento deberá determinar si lo destituye por desorden de conducta y, si eso ocurre, perderá los fueros con altas posibilidades de quedar detenido. En ese contexto, eligió darle una entrevista al periodista de La Nación+ Eduardo Feinmann e intentó defenderse de las graves acusaciones que existen en su contra. Pero muchas de las cosas que dijo no son del todo ciertas.

1- Por ejemplo, el magistrado afirmó categóricamente que los 30 testigos que se han presentado en la causa han declarado a su favor. En realidad, la defensa del juez destaca solo fragmentos de esos extensos interrogatorios. Se detienen en la confirmación de que dos testigos trabajan hoy en el estudio en el que trabajaba el fiscal Dante Vega y le restan importancia a que esos abogados afirmaran que su cliente Sebastián Palumbo les contó -en reiteradas oportunidades- cómo fue abordado por distintos integrantes de la asociación ilícita que le pedían que pague 500 mil dólares para "la lapicera" que podía otorgarle la libertad. "Todos entendíamos que la lapicera hacía referencia al juez de su causa, Walter Bento", señaló el abogado Lucas Lecour. En el mismo sentido descalifican todas las testimoniales que refieren a pedidos de dinero pero no explican, por ejemplo, por qué una secretaria de su juzgado, María Carolina Bartolini, se quedó con el departamento de un contrabandista al que dejaron en libertad.

2- Otro dato falso que aportó Bento es que no intervino en ninguna causa de narcotráfico. "No hay ninguna resolución que haya firmado beneficiando a nadie que tenga que ver con el narcotráfico", afirmó Bento al arrancar la entrevista pero más tarde reconoció que una de las causas que le endilgan tiene que ver con narcotráfico. "El único caso de narcotráfico es el caso uno de la causa", admitió más tarde en referencia a Walter Bardinella Donoso, narcotraficante que aparece en varios hechos y es señalado como parte de la asociación ilícita. Si bien el juez aseguró que no hizo nada contrario a la ley, el testimonio de la Secretaria Penal C, Mariela Andía, dejó al descubierto algunas irregularidades que terminaron beneficiando al narcotraficante.

En concreto, se comprobó que hubo negligencia o vicios en las actuaciones que involucraban a Walter Bardinella Donoso, apuntado como el integrante de la banda que se dedicaba a "buscar clientes" para la banda delictiva que conduciría Bento. Con frialdad, la fiscal Gloria André hizo que la testigo leyera punto por punto las resoluciones, preventivos y decisiones que exponen irregularidades o "errores" que beneficiaban al imputado. Desde darle concesiones inéditas como imputado hasta postergar su imputación hasta el día en que se elevó a juicio otra causa que lo comprometía.

3- Uno de los puntos en los que se concentró Bento en la entrevista fue en los cientos de viajes que realizó al exterior, pasando más de 900 días fuera de Argentina en los últimos 10 años. Al respecto, aseguró que el motivo por el que viajaba seguido a Estados Unidos era por la salud de su hijo Facundo. Pero el dato es una verdad a medias, porque muchos de esos viajes los hizo sin que Facundo lo acompañara.

"Sobre mis viajes hay cierto morbo que me gustaría aclarar. Con mi familia viajamos mucho a Estados Unidos por tres motivos. Primero porque podíamos hacerlo por los ingresos que teníamos como trabajadores judiciales. Toda mi familia trabajaba allí. Segundo porque tenemos una familia donde uno de mis hijos tiene capacidades diferentes. no solo una disminución motriz, sino que además por un problema de celiaquía. A nosotros nos gusta mucho la costa argentina porque nos encanta. Pero sufre de celiaquía y en Disney se siente feliz. Es allí donde podemos interactuar como familia. En Argentina la infraestructura no está preparada para la accesibilidad. Por eso siempre he viajado con mi familia, con mis hijos o con mi señora. No me he ido de despedida de soltero o de joda. Siempre he viajado con mi familia", manifestó al ser entrevistado por Eduardo Feinmann.

En el expediente consta que en el período 2010/2020 Walter Bento pasó fuera del país un total de 909 días, Marta Boiza estuvo en el extranjero 892 días, Nahuel Bento viajó al extranjero por un total de 564 días, Luciano Bento un total de 473 días y Facundo Bento un total aproximado de 422 días. Es decir, la explicación que dio Bento no aplica para más de la mitad de los días que pasó en el extranjero.

4- "Hace tres años que mi familia y yo no tenemos ingresos. Tenemos todos los bienes embargados", aseveró Bento en otro pasaje de la entrevista televisiva. Ese dato tampoco es real. Si bien es cierto que hoy ninguno cobra un sueldo del Poder Judicial, es falso que hace tres años que viven esa situación. En el caso del juez, recién el 31 de mayo de este año fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. Es decir, en el mes de abril dejó de percibir su salario.

5- Por último, Walter Bento fue consultado por sus "padrinos" y negó que existan figuras importantes que hayan operado a su favor. El razonamiento que intentó instalar es que, si fuese real que tiene padrinos poderosos, no estaría arriesgando una posible destitución. En realidad, una cosa no quita la otra. Es sabido que la jueza María Romilda Servini tiene una relación estrecha con Bento e intentó por diferentes vías ayudar a su amigo caído en desgracia. El diputado Pablo Tonelli, que en su momento integró la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y fue el consejero a cargo de acusar a Bento, reconoció públicamente que la jueza intentó salvarlo. "Servini de Cubría también ha hecho gestiones en favor del juez Bento para que no sea enjuiciado", admitió Tonelli el 30 de mayo, un día antes de que se aprobara el juicio político contra el magistrado.