Pablo Tonelli confirmó quién es la persona que opera para ayudar a Bento

Este miércoles podría comenzar a echarse la suerte del juez Federal Walter Bento. El Consejo de la Magistratura tratará el pedido de juicio político que se elevó desde la Comisión de Acusación y si dos tercios de los integrantes le dan luz verde a ese proceso, Bento quedará suspendido como juez hasta que se resuelva su situación. Para que eso ocurra 13 de los 19 integrantes deben estar de acuerdo y el autor del dictamen acusatorio, Pablo Tonelli, admitió que existen presiones políticas en un último intento para salvar al juez. Y en ese sentido apuntó contra el kirchnerismo, el juez Alberto Lugones y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

"Es cierto que la jueza Servini de Cubría también ha hecho gestiones en favor del juez Bento para que no sea enjuiciado", manifestó Tonelli en MDZ Radio. La magistrada federal lleva causas calientes y tiene competencia electoral, lo cual le da un peso particular a la hora de ejercer su influencia. Y no ha dudado en usarla a favor de Walter Bento, que la conoce desde hace años, ha trabajado con ella y para muchos es la "madrina" del magistrado. Al punto que ambos coleccionan en sus despachos figuras de lechuzas y búhos.

Pero además de esos llamados puntuales para intentar favorecer al titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, para Tonelli también hay indicios claros de que el kirchnerismo apaña al juez acusado de corrupción. Y un ejemplo que cita es que los tres integrantes kirchneristas de la Comisión de Acusación se hayan abstenido de votar el pedido de jury de enjuiciamiento.

"Lo que tienen que resolver en el pleno no es si lo destituye o no, sino si lo somete al proceso de enjuiciamiento. Yo no tengo la menor duda de que corresponde juzgar al juez Bento, porque es un juez con ocho procesamientos con prisión preventiva que están firmes y por delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho -que es lo mismo que decir coimas- y enriquecimiento ilícito. La posibilidad de que se evite ese juzgamiento, que es lo que trata de lograr el kirchnerismo, a mi me parece extremadamente grave", aseveró el diputado nacional del PRO que redactó el dictamen acusatorio contra Bento.

"Si el Consejo de la Magistratura decidiera que no hay motivos para someter a enjuiciamiento a un juez con ocho procesamientos con prisión preventiva -que están todos firmes por delitos graves, con sus hijos sumariados y removidos en la Justicia Federal, con su mujer procesada- me parecería extremadamente grave y una pésima señal hacia la sociedad de que el kirchnerismo protege a personajes tan corruptos como parece ser el juez Bento", agregó en MDZ Radio Pablo Tonelli.

El diputado Tonelli dejó el Consejo de la Magistratura en noviembre.

Para muchos tampoco existen certezas de que todos los representantes de Juntos por el Cambio vayan a votar mañana y hay quienes especulan con posibles ausencias en el pleno que podrían terminar favoreciendo al juez acusado. Tonelli desmintió que eso pueda ocurrir.

"Yo no tengo dudas de que los legisladores de Juntos por el Cambio van a votar a favor del enjuiciamiento. Seguramente ocurrirá lo mismo con el ámbito académico y algunos de los jueces", deslizó. En concreto, el comentario apuntaba al consejero Alberto Lugones, magistrado que pertenece a la línea Celeste y tiene una amistad personal con Bento.

"Hay un juez que es amigo de Bento. Es público y notorio, y no se sabe cómo votará", confirmó el diputado Tonelli y dijo que "sería una barbaridad" que no se habilite el proceso para juzgar la conducta del magistrado. "No hablamos de condenarlo, hablamos de juzgarlo. Que un juzgado independiente resuelva si debe o no ser destituido", manifestó.

"Confío en que los consejeros decidan como corresponde que el juez debe ser enjuiciado. Pero da la impresión de que lo que está pasando es que el kirchnerismo no está de acuerdo con enjuiciar al juez Bento. De alguna manera lo protege, lo apaña", adelantó.

"Todo conforma un cuadro absolutamente irregular y preocupante. Porque los primeros que deberían ser juzgados ante la menor duda referida al mal desempeño son los jueces. Porque si hay alguien que debe dar el ejemplo, actuar con probidad, seriedad y sin dejar dudas en su proceder son los jueces. En este caso no estamos hablando de dudas, estamos hablando de 8 procesamientos con prisión preventiva firma. Toda la familia está involucrada y enjuiciada. Si el consejo no avanzara estaríamos ante un verdadero escándalo", finalizó.

¿Qué pasa si el kirchnerismo se abstiene?

En la Comisión de Acusación, el dictamen que pide el juicio político se aprobó con cuatro votos afirmativos (Miguel Piedecasas, Roxana Reyes, Eduardo Vischi y Edgardo González) y tres abstenciones (Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Héctor Recalde). "La votación en la comisión de acusación, cuando los tres consejeros kirchneristas se abstuvieron, muestra que por lo menos no están decididos a avanzar con el juzgamiento del juez Bento", expresó Tonelli.

Pero lo que no está claro es qué ocurrirá si los seis consejeros del kirchnerismo decidieran abstenerse en el pleno del Consejo de la Magistratura.

"Los legisladores de Juntos por el Cambio van a votar a favor. La gran duda es lo que van a hacer los kirchneristas. No tengo la preocupación de que alguien vaya a faltar. Más me preocupa que el kirchnerismo se haga el distraído o se abstenga. Se abstienen porque lo defienden, lo apañan, son cómplices", manifestó Tonelli.

Sin embargo hay dudas respecto a cómo deberían computarse esas abstenciones. "Hay un tema complicado porque el reglamento del Consejo de la Magistratura remite al reglamento de la Cámara de Diputados, que dice que los votos que se computan son los votos emitidos y las mayorías se computan en relación a los votos emitidos. De acuerdo con esa interpretación -como las abstenciones no son votos emitidos- si hubiese 12 votos positivos y seis abstenciones habría unanimidad para someter al juez a enjuiciamiento y debería ser enjuiciado. Pero es un tema que requiere interpretación y habría que ver que define el presidente de la Corte que es el presidente del Consejo de la Magistratura", puntualizó Tonelli.

"La conducta privada del juez Bento genera más interrogantes que certezas. Hicieron viajes con su familia a Estados Unidos con pasajes comprados con tarjetas radicadas en el exterior. Cuando le preguntamos de quién era, no supo qué respondernos. Es grave. Sacó un crédito hipotecario para vivienda única cuando ya tenía otras viviendas. Negó ser una persona políticamente expuesta a pesar de que claramente lo es. Todo lo de Bento es irregular y contrario a las normas más elementales de conducta. Me sentiría muy frustrado si el Consejo finalmente no decidiera el procesamiento del magistrado", concluyó.

Bento está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor. Por todo ello irá a juicio oral el 26 de julio.