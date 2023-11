Con la tarjeta verde de la camioneta de Walter Bento: así apretaban para pedir U$S 500 mil

Citados en calidad de testigos, los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas dieron detalles acerca del abordaje piraña que sufrió su cliente Sebastián Palumbo para exigirle que pagara hasta 500 mil dólares a cambio de su libertad. Según relataron, el dinero era para "la lapicera" y en un caso Diego Aliaga le mostró a un amigo de Palumbo la tarjeta verde del auto de Walter Bento para que no queden dudas de su cercanía con el juez. Por su parte, la defensa del magistrado intentó descalificar a los testigos afirmando que trabajan en el estudio que en el pasado integró el fiscal Dante Vega.

Sebastián Palumbo fue abordado al menos en cinco oportunidades por diferentes personas que le dieron a entender que debía pagar cientos de miles de dólares si no quería ser detenido. El primer abordaje fue incluso antes de enterarse de que existía una investigación judicial que lo involucraba.

Según sus abogados, Sergio Salinas y Lucas Lecour, los contactos llegaron de diferentes formas. Una suerte de pirañas que intentaban convencer a Palumbo de pagar para no ser detenido y luego de hacerlo para recuperar su libertad. Las vías para conseguirlo eran varias, pero siempre con dinero a cambio de "la lapicera". "Yo interpreté, y todos lo hicimos, que la lapicera era el juez. Y en esa causa el juez era Bento", manifestó este jueves Lecour en calidad de testigo.

Lucas Lecour declaró como testigo.

En concreto, Lecour afirmó que su cliente, Sebastián Palumbo fue advertido que lo involucrarían en una causa de contrabando y le advirtió que la forma de evitar ser detenido era contactar al abogado Luciano Ortego, acusado como coordinador de la asociación ilícita que lideraría Walter Bento. "Le mostró una foto de Ortego con un saco abierto y fajos de dólares", manifestó. Esa fue la primera aproximación a Palumbo. Pero no la última.

Palumbo era cambista y fue imputado como financista de una banda de contrabando. Se lo imputó por contrabando y por integrar la asociación ilícita que ingresaba bienes de forma ilegal. Para sus abogados, no existían elementos para sostener su prisión preventiva pero a pesar de ello siempre les negaron los pedidos de excarcelación. "Lo imputaron por contrabando porque era la única forma de tenerlo detenido. Como integrante de la asociación ilícita seguía el proceso en libertad por no tener antecedentes y eso no les servía", remarcó y dijo que finalmente Palumbo fue condenado pero sólo por asociación ilícita.

Durante casi seis meses Palumbo permaneció detenido y en ese tiempo intentaron convencerlo de pagar para salir de prisión. En una oportunidad, el fallecido Diego Aliaga abordó a otro prestamista amigo de Palumbo -de apellido Giunta- para que convenza a Palumbo de pagar 500 mil dólares para salir en libertad. "Palumbo nos dijo que Aliaga le había mostrado a Giunta la tarjeta verde de la camioneta del juez Bento para mostrarle la llegada que tenía", sostuvo Lecour este jueves ante el tribunal. Si bien reconoció que la versión le había parecido descabellada al principio, tomó otro color luego de que se empezaran a conocer detalles de la investigación contra Bento.

A eso se sumó otro hecho que forma parte del expediente e involucra al abogado Francisco "Chato" Álvarez. Según narró Lecour, Palumbo les contó que ese letrado se había puesto en contacto con otros dos amigos suyos para decirle que tenía la solución a los problemas de Sebastián.

Francisco Álvarez está imputado por abordar posibles "clientes" para la banda.

"Les dijo que vayan con la mujer de Sebastián a un café de Palmares y que fueran sin celulares. Ella no fue. Fueron los dos amigos pero uno dijo que era primo de Palumbo. Álvarez les cuenta la historia de su vida y les dice que no ejercía mucho la profesión pero que aprovechaba cuando aparecían éstas cositas. Que le faltaba unos detalles para conseguir la lapicera para solucionar la salida de Palumbo. Interpreté, todos interpretamos, que la lapicera era del que tiene el poder: el juez. El juez en esa causa era Bento", narró Lecour aclarando que todo eso se lo contó a él Palumbo.

"Álvarez pidió una cantidad enorme de dólares. Mucho, no recuerdo cuanto. Más de 250 mil dólares. Los amigos de Sebastián dijeron que era imposible. Álvarez dijo que ellos sabían que él tenía el dinero o, en todo caso, el padre de Sebastián. Que no hay que ratonear con la libertad de la persona. Ellos le contaron a Sebastián y Sebastián nos contó. Nosotros les decíamos que no hicieran estas cosas pero igual se terminaban reuniendo. A nosotros no nos gustaba porque pensabamos que nos iban a sacar al cliente. Por eso preferíamos que no escucharan esas propuestas", confesó Lecour ante el tribunal.

Pero ante la negativa de Palumbo, las aproximaciones continuaban. "Otro amigo de Sebastián les dijo que vayan a ver al 'Cóndor' Miranda que él tenía la solución para recuperar la libertad. Pagando un monto enorme, Miranda podía resolverle la situación a Sebastián", agregó Lecour en referencia a Jorge Miranda, imputado en la causa Bento como integrante de la asociación ilicita. "Sebastián conocía al 'Condor' Miranda por su profesión. Incluso una vez recuperada la libertad Miranda le dijo 'yo no te ayudé porque vos no me ayudaste una vez a mí'. Al parecer una vez Palumbo no le prestó plata en el casino a Miranda y estaba molesto por eso. También otra persona se comunció con Palumbo estando en el penal y le dijo que tenía que cambiar de abogados. 'Tenés que hablar con Aliaga y Ortego. Ellos son las personas que te pueden conseguir la libertad', le comentó. Creo que esos fueron todos los ofrecimientos", manifestó Lecour. Jorge Miranda también está imputado en la causa.

Para Sergio Salinas y Lucas Lecour, Sebastián Palumbo estaba mal detenido y no había explicación al constante rechazo de los pedidos de excarcelación. Palumbo denunció estos aprietes una vez que recobró su libertad. Incluso las expuso en el marco del juicio oral que lo tuvo como acusado y condenado.

"Estaba claro que Sebastián había cambiado dinero a los contrabandistas, pero de ninguna manera financió las operaciones. No había nada de eso. Ni un contacto de Sebastián con camioneros ni nada. Solo había constancia de que algunos amigos preguntaban cómo estaba el cambio. Lo llevaron a la causa solo para sacarle plata, porque ya le habían anticipado que pagara para que no lo metieran en la causa. No pagó y lo metieron. Lo metieron en la causa de contrabando, a pesar de que las conversaciones que le cuestionaban eran posteriores al contrabando. Pero lo que pasaba es que si no lo metían en la causa de contrabando, lo tenían que dejar en libertad. Porque en la supuesta asociación ilícita que se investigaba no era el jefe y no tenía antecedentes. Es decir, tenían que darle la libertad y no querían darsela porque no hubiese tenido sentido pedirle dinero", aseveró Lecour alimentando las sospechas en torno a los integrantes de la banda delictiva que habría cobrado coimas a cambio de beneficios procesales.