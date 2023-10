La fiscal implacable que pone a Walter Bento contra las cuerdas

Fojas desaparecidas. Fechas que no coinciden. Encuentros misteriosos, decisiones polémicas y una operación inmobiliaria demasiado sospechosa. Todo eso quedó expuesto el jueves cuando la fiscal Gloria André interrogó a la testigo Mariela Gladys Andía, secretaria del Juzgado Federal N°1 que conduce Walter Bento. Con una precisión quirúrgica, la representante del Ministerio Público Fiscal dejó en evidencia la existencia de decisiones controvertidas por parte del magistrado que escuchaba atentamente desde el banquillo de los acusados.

La capacidad de André es reconocida tanto por colegas como por los propios imputados y así ha quedado en evidencia durante el transcurso del juicio oral. Sentada junto al fiscal Dante Vega, que realizó la extensa investigación y redactó el requerimiento de elevación a juicio, ha demostrado ser una pieza fundamental para sostener las acusaciones contra los presuntos integrantes de la asociación ilícita que conduciría el juez federal.

El jueves fue citada como testigo Mariela Gladys Andía y con paciencia y sigilo la fiscal Gloria André logró exponer una serie de decisiones sospechosas del juzgado federal de Walter Bento. La testigo se vio sorprendida por al tomar conocimiento de cosas que sucedieron. La más explícita fue la revelación de que una empleada de la Secretaría C del Juzgado Federal N°1, María Carolina Bartolini, se quedó con un departamento de dos personas acusadas de pagar coimas a cambio de beneficios procesales. Pero además de ello, la fiscal André dejó al descubierto otras situaciones que pusieron contra las cuerdas al juez Walter Bento.

Específicamente, demostró que hubo negligencia o vicios en las actuaciones que involucraban al narcotraficante Walter Bardinella Donoso, a quien ubican como uno de los organizadores de la banda delictiva que conduciría Bento. Con frialdad, la fiscal Gloria André hizo que la testigo leyera punto por punto las resoluciones, preventivos y decisiones que exponen irregularidades o "errores" que beneficiaban al imputado.

"¿La causa Bardinella era una de la que usted consultaba con Bento?", preguntó André y la testigo confirmó que si, que lo hacía por ser una causa compleja. Pero lo que quedó al descubierto fue que Bardinella tuvo concesiones sin precedentes en el juzgado y se vio favorecido por la "impericia" de los funcionarios intervinientes. Por ejemplo, se retrasó su imputación en una causa de tráfico de estupefacientes y expuso serios indicios de que eso no fue una casualidad.

Por ejemplo, le dieron lugar a una medida solicitada por el propio imputado para que se llame a una rueda de reconocimiento o careo para confirmar si él era el mismo Walter Donoso que había dejado 4 kilos de marihuana en la casa de la pareja de un narcotraficante que había sido detenido junto a un camión que transportaba 244 kilos de marihuana. Ese detenido, de apellido Rodríguez Andino, tenía llamadas cruzadas con un hombre identificado como "NN Walter" que se determinó era el organizador del operativo narco. A pesar de todo ello, se le dio lugar a la medida propuesta por Bardinella Donoso y se postergó su imputación.

Gloria André y Dante Vega en una de las audiencias.

"¿Era usual que el imputado pida reconocimiento o careo?", consultó la fiscal y la secretaria admitió que "careo puede ser pero reconocimiento es la primera vez que lo veo". Pero el apellido de Bardinella Donoso apareció en varias causas tramitadas en el Juzgado Federal N°1 y todas las actuaciones a su alrededor generan sospechas.

En otra de las causas se determinó que Walter Donoso era Walter Bardinella Donoso y se envió un preventivo a la secretaría para que tome conocimiento en el marco de la otra causa en la que se lo investigaba. A pesar de que el preventivo ingresó al juzgado de Bento, tampoco se imputó a Bardinella. Con esa información se inició una nueva causa en la Secretaría C por estar vinculada a otra que allí se tramitaba.

Fiscal Gloria André: "¿Pero el preventivo también dice que el sospechado de haber transportado 244 kilos de marihuana era Walter Bardinella. No correspondía imputarlo en la causa de Rodríguez Andino?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "No me acuerdo si ya estaba elevada".

Fiscal Gloria André: "Vamos a ver si estaba elevada. Fecha 25/11/2016 ingresó el preventivo. ¿Podemos ver la causa Guevara Altamirano? ¿Ese es el decreto de clausura?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Si. Fecha del 6 de diciembre del 2016".

Fiscal Gloria André: "¿Estaba entonces elevada?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "No"

Fiscal Gloria André: "Entonces ¿cuál es el motivo por el que no se imputa a Bardinella en la causa 1015?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Desconozco, se le dio ingreso como petitorio para intervención nueva".

Finalmente, a Bardinella se lo termina imputando cuando el proceso vuelve del oral con la misma información que hacía tiempo manejaban en el juzgado de instrucción sin que se lo imputara. Otro dato llamativo es que Walter Bento ordenó la intervención del teléfono de Walter Bardinella Donoso el 6 de diciembre del 2016, el mismo día en que el propio Bento dictó la elevación a juicio del otro proceso en el que Bardinella Donoso podría estar comprometido.

Por otro lado, la fiscal Gloria André también dejó al desnudo otro "descuido" sospechoso del juzgado federal que conducía Bento. En concreto, en el teléfono de Walter Bardinella Donoso figuraba un contacto identificado como "Moncho" que correspondía al comisario Moschetti, también imputado como integrante de la asociación ilícita que encabezaría Walter Bento.

El informe que llegó al Juzgado Federal N° indicaba que en conversaciones mantenidas entre Bardinella Donoso y Moschetti se hablaba de allanamientos y se logró determinar que los audios salieron un día antes de que se allanaran diferentes domicilios por una causa de contrabando que tramitaba el juez Bento. La causa Ballester.

Fiscal Gloria André: "¿Qué más dice?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Moschetti tiene ingreso a la dependencia a las 8.50 el 26 del 12, la mención del apodo y dirección y horario nos hace pensar la hora en la que tenía que presentarse a hacer las medidas".

Fiscal Gloria André: "¿Qué días se llevaron a cabo medidas en el expediente Ballester?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Debe haber sido el 26 del 12".

Fiscal Gloria André: "Y que el día anterior Moncho y Walter Bardinella hablaran y Moncho participara de las medidas judiciales ¿no era suficiente información para abrir una investigación por el resultado de las medidas?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "No recuerdo si se notificó a las partes".

Fiscal Gloria André: "¿En el expediente de Ballester se detuvo a todas las personas en el allanamiento?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "No".

Fiscal Gloria André: "¿Y esto no era suficiente para iniciar una investigación?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Esto lo notificaron en agosto del 2020. No se si después se formó algo o se sacó compulsa".

Pero lo más jugoso surgió al entrar en la causa Ortega, acusado de pagar coimas por 722 mil dólares. En ese expediente faltan fojas, hay otras mal archivadas y actuaciones sin firma. Incluso, se dio un encuentro entre Ortega y Bento que no quedó registrado en el expediente y después del mismo se dieron una serie de medidas con detalles llamativos. El juez Bento escuchó en silencio las revelaciones de la testigo.

A Javier Ortega le dieron una audiencia con Walter Bento luego de que intentara quitarse la vida. El encuentro fue en la Secretaría C pero Andía admitió que ella no estuvo pero dejó claro que está segura de que el encuentro existió. El primer dato que llama la atención es que luego de ese encuentro se emitió un decreto de traslado para que Ortega salga de la U32 y sea llevado al Hospital El Sauce. Pero ese decreto no está firmado.

Fiscal Gloria André: "¿Hay un decreto previo?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Si".

Fiscal Gloria André: "¿Está firmado?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "No, ha quedado sin firmar".

Fiscal Gloria André: "¿Cómo se dispone el traslado con un decreto sin firmar?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Esto ha sido un error claramente".

Fiscal Gloria André: "De esta situación del intento de suicidio, del traslado ¿Bento estuvo al tanto?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Si".

Fiscal Gloria André: "¿Cómo sabe que Bento estuvo al tanto?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Porque era algo resonante de esa persona que se quiso suicidar y eso se lo he comentado, con seguridad".

Fiscal Gloria André: "¿La decisión de trasladarlo al Sauce fue del doctor Bento?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "Si".

Fiscal Gloria André: ¿En qué fecha se da el traslado al Sauce?

Secretaria Mariela Gladys Andía: "31 de mayo del 2019"

Fiscal Gloria André: "¿Quién está firmando el expediente para esa fecha?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "No sé. El 3 de junio está el doctor Garnica. El 31 no sé".

Fiscal Gloria André: "¿El 30 de mayo quien firmó?"

Secretaria Mariela Gladys Andía: "El 30 de mayo estaba el doctor Garnica. Habrá sido Garnica al que le informé. Pero no es algo que vaya a decidir yo sola, de ninguna manera. Lo que no sé es por qué quedó sin firmar. Es más, los oficios de traslado deben tener las firmas del doctor Garnica".

Fiscal Gloria André: "Mire, hay una diferencia en cuanto al juez que usted anoticia y el juez que está firmando en el expediente. Usted asevera que le consultó al doctor Bento. Es más, en la declaración por escrito que usted presentó dice que recuerda que fue recibidio en audiencia por un auxiliar y el doctor Bento".

Secretaria Mariela Gladys Andía: "El doctor Garnica no tengo el recuerdo que haya ido a esa audiencia".

De esa forma la fiscal logró determinar otra anormalidad. A pesar de que Garnica se encontraba subrogando el juzgado, fue Bento el que recibió a Javier Ortega en su despacho. Después de ese encuentro la situación procesal cambió, fue trasladado al Sauce y más tarde se liberó a Juan Carlos Molina porque se le cambió la calificación.

A través de una carta Ortega desligó a Molina de la responsabilidad y quedó rápidamente en libertad. El jueves se confirmó que la funcionaria judicial que le tomó indagatoria y firmó los procedimientos para la liberación, María Carolina Bartolini, se quedó con un departamento de Ortega y Molina valuado en 180 mil dólares. Esa carta está mal foliada en el expediente. El número de foja es 202 pero está entre las fojas 185 y 186. En ese mismo expediente se perdió, misteriosamente, la foja 203.