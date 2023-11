Uno por uno: estos son los funcionarios que acompañarán a Javier Milei

A tan solo once días de la asunción de Javier Milei a la presidencia, el Gabinete del próximo Gobierno aún no está definido en su totalidad. Aún así, hay nombres que fueron confirmados y otros que suenan muy fuerte. Hasta el momento, solamente el Ministerio de Defensa es el que no está definido. El resto, llevan nombre.

Desde el principio, uno de los nombres confirmados, incluso antes de las elecciones, fue el de Diana Mondino quien fue designada como la futura ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería). Ni bien se estableció el triunfo de Javier Milei, Mondino comenzó a trabajar y a comunicarse con los líderes del mundo recibiendo saludos y apoyos hacia el presidente electo. Además, está gestionando las visitas de los mandatarios de cara a la asunción del próximo 10 de diciembre.

Uno de los nombres que más ruido generó fue el de Patricia Bullrich, quien quedó designada como ministra de Seguridad, cargo que conoce luego de su gestión durante el mandato de Mauricio Macri. Bullrich y Milei fueron fuertes rivales durante la carrera hacia la presidencia, pero luego de que el libertario haya sacado ventaja, y así ingresar al balotaje, tanto Bullrich como Macri se unieron en una alianza. Este pacto derivó en tener a la excandidata dentro del futuro Gabinete.

De los puestos en donde más nombres danzaron se encuentra el del ministerio de Economía, donde finalmente Luis Caputo quedó como el elegido por el próximo Gobierno para ocupar el puesto. "Toto" es otro de los hombres que surgen de las filas macristas. Fue el designado para llevar adelante la secretaría de Finanzas y la presidencia del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

Diana Mondino, la elegida para Cancillería

Nicolás Posse, que será el próximo jefe de Gabinete, es otro de los nombres que fue confirmado hace tiempo atrás. Guillermo Francos es otra de las "ambulancias" con las que Javier Milei contaba desde un comienzo. En este caso, Francos se encargará del Ministerio del Interior, por eso el martes se reunió con los gobernadores peronistas.

El presidente electo había anticipado que en su gobierno eliminaría varios ministerios y que crearía dos "superministerios" que absorban aquellas áreas eliminadas. El primer superministerio será el de Capital Humano, que estará dirigido por Sandra Petovello. El mismo llevará adelante las tareas que se gestionaban en Salud, Educación, Trabajo e Infancia y Familia.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Infraestructura será el otro que nucleará nuevas tareas. En este caso, el Ministerio estará al mando de Guillermo Ferraro. "El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado", comentó Ferraro. "Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado", agregó. El nuevo Ministerio de Infraestructura nucleará a lo que hoy es Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Telecomunicaciones y Minería. En esta línea, Ferraro se reunió con Gabriel Katopodis, el actual ministro de Obras Públicas, para una ordenada transición de Gobierno.

Nicolas Posse, Luis Caputo y Javier Milei.

Mariano Cúneo Libarona es el elegido por Javier Milei para ser el próximo ministro de Justicia. La semana pasada, el futuro ministro se reunió con los cuatro jueces de la Corte Suprema. Además, adelantó que en su gestión no se usará a la Justicia federal "para perseguir opositores" y que a partir del 10 de diciembre iniciará un "tiempo de pacificación".

Uno de los puestos que cambiaron de dueño repentinamente en el último tiempo es el del Anses. Hasta el jueves de la semana pasada, Carolina Píparo, la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, iba a ser la titular del organismo, pero repentinamente fue desplazada. En su reemplazo llegó Osvaldo Giordano, el cordobés que es actual ministro de Finanzas del gobernador Juan Schiaretti.

"El Conicet como existe hoy, no va a estar más. Tengo definido quien va a ordenar ese departamento. Será Daniel Salomone", había mencionado el presidente electo previo a las elecciones generales, nombre que quedó definido. Además, Salomone es considerado como "el clonador nacional" por sus investigaciones. Sobre el organismo, Milei explicó que "no puede seguir así". "Hay cosas valiosas para investigar, por lo que habrá una oficina de ciencia, pero el Conicet como existe hoy no va a existir más", señaló. Mariano Cúneo Libarona junto a los jueces de la Corte Suprema.

Horacio Marín fue designado por Milei como el nuevo presidente y CEO de YPF en reemplazo de Pablo González. Además, desde el 10 de diciembre, el PAMI quedará bajo la órbita de un hombre del PRO. El nuevo titular de uno de los organismos más importantes será Federico Azpiri, director de administración del Hospital Fernández.

Los ministerios de Energía, Transporte, Agricultura y Desarrollo Social, serían rebajados a secretarías, y cada una estaría a cargo de Eduardo Rodríguez Chirrillo, Franco Mogetta, Fernando Vilella, Leonardo Cifelli, y Pablo de la Torre, respectivamente. Todos los nombres fueron confirmados durante la última semana. La secretaría de Minería quedará a cargo de Sergio Arbeleche.