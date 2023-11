Quién es Cúneo Libarona, el polémico abogado que será ministro de Milei

A pocas horas de conocerse que había resultado vencedor en las urnas, Javier Milei comenzó a anunciar quiénes integrarán su Gabinete. En diálogo con Radio Mitre, el presidente electo detalló que el polémico abogado Mariano Cúneo Libarona asumirá al frente del Ministerio de Justicia.

Procedente de una familia ligada al ejercicio de las leyes, Mariano Cúneo Libarona lleva el nombre de su padre y es el mayor de cuatro hijos. Todos ellos, abogados.

Durante su carrera se ha desempeñado en varios casos de alto perfil que han ganado el interés mediático, en varios de ellos logró que la nulidad, beneficiando a sus clientes.

El 1996, estuvo al frente de la defensa de Guillermo Cóppola cuando el exmanager de Diego Maradona estaba acusado de narcotráfico. Allí consiguió la nulidad.

Un año más tarde, debió pasar varios días en prisión por orden de el juez Norberto Oyarbide. Esto fue en el marco de la causa AMIA donde se acusado de encubrimiento.

En 2021, durante una entrevista a la revista Quorum, el abogado aseguró que no veía con buenos ojos desempeñarse en el ámbito de la política: "No sirvo, no me adaptaría a los sistemas argentinos porque son de obediencia, de corrupción, de prebendas políticas y yo no funciono así, debemos ser garantes de la constitución, está todo ahí".

Su currículum público

Estudió en la Universidad del Museo Social Argentino, Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas, y obtuvo el promedio más elevado de su promoción universitaria.

Ingresó en el Poder Judicial de la Nación el día 7 de julio de 1981, pasando por todos los escalafones, y en 1984, con 23 años, fue designado secretario siendo el más joven en la historia de tribunales en ocupar ese cargo.

Durante los años 2008 y 2009 cursó y aprobó la “Especialización en Derecho Penal” en la Universidad Austral con la calificación más distinguida otorgada por el tribunal de examen por su tesis “principio de legalidad”. En junio 2012 aprobó la “Maestría en Derecho Penal” de la Universidad Austral.

Doctor por la Universidad del Salvador (2018) por su Tesis Doctoral “La omisión punible” obteniendo el título de Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales.

Entre los años 2009 y 2020 participó como asistente y expositor en el Congreso que se celebra en la sede de Universidad de Cambridge, Reino Unido, dando conferencias sobre corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, responsabilidad penal de las personas jurídicas, nuevos métodos de investigación en casos complejos, etc. en la universidad británica.

Cursó estudios de Derecho Penal en las Universidades: 1. Pompeu Fabra de Barcelona, España (2017)1, 2. Universidad de California, sede San Diego, California, Estados Unidos (2018 y 2019) y 3. Gottingen, Alemania (2019)2.

Actualmente es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino, donde además es profesor titular de la materia derecho penal, y profesor en la especialización de derecho procesal penal que se dicta en esa casa de estudios.

Miembro titular del jurado convocado por el Consejo de la Magistratura de la Nación para distintos concursos de jueces de todo el país.

Desde el mes de agosto de 1989 ejerce su profesión de abogado libremente.

Litiga habitualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Autor de numerosas obras jurídicas, 8 libros y decenas de artículos en publicaciones especializadas.