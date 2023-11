La metáfora que utilizó Orozco para desligarse del fraude millonario y culpar a otro funcionario

Este miércoles el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, se presentó a ampliar su declaratoria en la causa que lo tiene imputado por fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel. En concreto, se lo acusa de direccionar licitaciones y contrataciones para desviar 35 millones de pesos de las arcas municipales a través de la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. El mandatario afirmó que es inocente y que no hizo nada que no fuese visado por el encargado de legales de la comuna, Mauro Homan. "Él tenía la tarea de velar por mi firma", manifestó y utilizó una metáfora vinculada a su profesión de médico.

"Supongamos que se presenta un paciente con problemas y le pido una análisis. Se los va a hacer y en el informe el laboratorio y el bioquímico se equivocan y mandan mal los resultados. En base a esos resultados yo diagnóstico una diabetes, le doy insulina y el paciente muere. ¿Quién tiene la culpa? El médico que recetó la insulina o el laboratoria por mandar mal el resultado del análisis. Yo como intendente firmaba en base al informe del director de Asuntos Legales, Mauro Homan", aseveró.

Orozco fue imputado junto a otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, además del presidente de la cooperativa. El fiscal Flavio D'Amore también pidió que se le remuevan los fueros a la diputada Janina Ortiz para que sumarla a la lista de imputados. En ese contexto, fue Orozco quien solicitó a través de su abogado -Guillermo Dávila Carrique- que se lo convoque para ampliar su declaración.

La cita estaba prevista para las 10 de la mañana y el jefe comunal se presentó puntual en el Polo Judicial. Al igual que hizo en su declaración anterior, se desligó de cualquier responsabilidad afirmando que antes de rubricar todo era auditado por un comité especial y llegaba con la firma previa del responsable del área legal, Mauro Homan.

Homan fue hasta este año director de Asuntos Legales del municipio y en distintas entrevistas el intendente se defendió de las acusaciones en su contra afirmando que él confió en la legalidad de sus actuaciones amparado en que venía con el visto bueno de su funcionario.

Daniel Orozco llegó puntual al Polo Judicial.

Según pudo confirmar MDZ, este miércoles Daniel Orozco reafirmó esa situación intentando despegarse de cualquier responsabilidad en la causa. Específicamente, Orozco firmó adjudicaciones y contrataciones directas a favor de la Cooperativa Manos a la Obra pero esgrime que, al contar con la firma de su director de Asuntos Legales, entendía que no existían irregularidades.

En la causa hay constancias de comunicaciones en la que funcionarios afirman que Daniel Orozco era quien apuraba los expedientes y exigía que le dieran celeridad a los mismos. "Juan Pablo, perdón la demora, me acabo de desocupar. Te encargo por favor, porque hoy ya tuve una reunión con el intendente y está muy necesitado de que la cooperativa salga. Pero muy necesitado de que la cooperativa salga porque necesita meter gente a laburar", se puede leer en un mensaje de texto que el exsecretario de Modernización, Matías Mostaccio, le envió a otro de los imputados.

Sobre ese punto, Orozco negó haber ejercido cualquier tipo de presión para que avance la contratación de la cooperativa. Incluso afirmó que nunca sugirió trabajar con una cooperativa de limpieza.

Para el fiscal de la causa, los imputados "orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas".

En la causa están imputados el Intendente -Mario Daniel Orozco-, el exsecretario de Modernización -Matías Mostaccio-, el Director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el Sub Secretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el Secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el Director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera, y el presidente de la Cooperativa Manos a la Obra -Adrián Alejandro Pérez-.

La defensa de Orozco sostiene que, como intendente, firmaba los expedientes cuando habían cumplido todos los pasos de evaluación previos. En concreto, la firma de la dependencia que iniciaba el expediente, la firma de Hacienda evaluando la imputación de gasto y por último la firma del área de legales para garantizar que lo actuado estuviese en regla. "El director de legales era Mauro Homan y el me presentaba el expediente diciendo si estaba todo bien. Él es el que me tiene que cuidar la firma y velar por el sano cumplimiento del proceso", manifestó Daniel Orozco intentando cargar cualquier responsabilidad eventual sobre su exfuncionario.

Por último, volvió a aducir que existe una persecución política en su contra motivada por su decisión de abandonar el frente Cambia Mendoza para competir como candidato a vicegobernador en La Unión Mendocina.