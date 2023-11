Daniel Orozco apuntó a un exfuncionario por la causa de fraude con cooperativas

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, se refirió este viernes a su imputación por fraude contra la administración pública, en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos municipales a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. El jefe comunal se desligó de la responsabilidad y apuntó directamente al comité de preadjudicación de licitaciones y contra el exdirector de Asuntos Legales del municipio, Mauro Homan.

Orozco fue formalmente imputado ayer, tras presentarse ante el fiscal de Delitos Económicos, Flavio D'Amore, quien lleva adelante la investigación por un presunto fraude por 35 millones de pesos en la que hay otros funcionarios municipales acusados, entre ellos la secretaria de Gobierno y esposa del intendente, Janina Ortiz.

El jefe comunal brindó esta mañana una conferencia de prensa en la Municipalidad de Las Heras y explicó por qué se abstuvo de declarar en el marco de la causa, a la vez que afirmó no tener responsabilidad sobre las irregularidades investigadas.

Afirmó que ayer solo se presentó ante el fiscal y no declaró “porque no podían tener acceso nuestros abogados al expediente, entonces no podían hacer una buena defensa. Mi declaración va a ser hecha la próxima semana y ya vamos a poder empezar a trabajar desde el punto de vista legal”.

Orozco dio una conferencia de prensa en la Municipalidad

Por otro lado, apuntó directamente contra el ex director de Asuntos Legales, Mauro Homan, quien renunció en junio con fuertes acusasiones contra Orozco, en medio de la sangría de funcionarios luego de la ruptura del intendente con Cambia Mendoza y su postulación a vicegobernador por La Unión Mendocina.

“Soy una persona que en líneas generales acepta la justicia y que se rige por el tema de las competencias. Nosotros tenemos un comité de peradjudicación en las licitaciones y un director de Asuntos Jurídicos, que hasta hace poco era Mauro Homan. En el caso de las licitaciones, el comité de preadjudicación es el que dice que la parte contable y la parte jurídica deben estar en claro. También tiene que pasar por una Oficina de Compras. Hay todo un sistema de competencias porque si no serías omnipresente y estaría gobernando solo y no necesitaría funcionarios”, se defendió el jefe comunal.

Remarcó que los expedientes pasaban por manos de Homan y que “era el que tenía que decirme si era todo adecuado o no. Luego de eso recién va a la Secretaría de Gobierno y si estaba todo correcto pasaba al intendente”.

“Siempre se ha hecho todo desde el punto de vista legal e idóneo. Nosotros tenemos un comité de preadjudicación y un director de Asuntos Legales, que era Mauro Homan, que me presentaban todos los papeles. Entonces a ellos nos tenemos que dirigir en ese sentido para decir si estaban las cosas adecuadas o no y yo como intendente confiaba en esas personas”, remarcó Orozco.

Por otro lado, también opinó de la situación del subsecretario de Políticas Sociales del municipio, Osvaldo Oyhenart, quien fue el primer imputado en la causa vinculada a la cooperativa Manos a la Obra, junto a su yerno, Juan Pablo Pandolfi, y el director de la asociación, Adrián Pérez.

En este sentido, el intendente explicó por qué el funcionario continúa todavía en el cargo y dijo que “la presunción de inocencia está hasta que se demuestre lo contrario, así que no puede hacer algo si la justicia todavía no me lo dice. Hasta el momento la justicia solo lo ha imputado pero no ha dicho nada”.

A su vez, Orozco volvió a denunciar un trasfondo político detrás de las denuncias y escándalos en el municipio y sin nombrarlo, apuntó contra Alfredo Cornejo. “La política tiene que servir a la gente y al vecino y no servirle a los intereses sectoriales. En febrero yo era el mejor intendente de Las Heras desde la vuelta de la democracia, dicho por el gobernador que va a asumir el 10 de diciembre. Cuando yo paso a La Unión Mendocina resulta que paso a ser el peor y empieza esta serie de cosas”, manifestó.

El jefe comunal indicó que “hay una injerencia de la parte política en cosas que no debe, tanto en la parte legislativa como en la judicial”.

Asimismo, adelantó que no descarta iniciar acciones legales contra dirigentes políticas. “Es algo que yo tenía pensado hacer después del 10 de diciembre. Con los abogados estábamos viéndolo pero me gustaría hacerlo como un vecino particular y no como intendente”, señaló.