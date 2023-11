Traspaso de mando: una charla irrelevante en Olivos y poca información en ministerios

Javier Milei volvió de la reunión con el presidente saliente, Alberto Fernández, con gusto a poco. La reunión fue temprano para Fernández, que suele estar operativo más cerca del mediodía, a diferencia del economista que suele estar trabajando a las siete de la mañana. Los ministerios pasan información a sus sucesores a cuentagotas, hay poco para contar, incluso hay áreas que tienen algunas restricciones para explicar qué dinero queda y en qué se gastó, algo que ya generó una denuncia judicial y se traducirá en una investigación. Guillermo Francos en Interior se perfila como el hombre fuerte junto con Nicolás Posse en jefatura de Gabinete.

Victoria Tolosa Paz ya no será ministra de Desarrollo, pero en su equipo no saben si hay comunicación o no con Sandra Pettovello, quien encabezará el nuevo ministerio de Capital Humano. El área está señalada por el uso discrecional de fondos públicos y será parte de la denuncia que María Eugenia Talerico extienda en el gasto que hubo para la campaña presidencial de Sergio Massa. Algo parecido sucede en el PAMI, donde empezó la danza de nombres para el sucesor, pero no hay diálogo aún.

Interior. Guillermo Francos, al mando del vínculo de gobernadores con Presidencia.

No está resuelto si será Carlos Regazzoni, quien ya preparó un plan para modernizar el organismo y lo dirigió durante el Gobierno de Cambiemos o Federico Azpiri, actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Pettovello se reunió con Regazzoni tiempo atrás y no descarta convocarlo, es parte de la puja con Mauricio Macri. Actualmente, la militante de La Cámpora, Luana Volnovich, maneja los destinos del organismo que dejará de funcionar como tal a partir del 10 de diciembre.

Sergio Massa armó un equipo de salida y pidió que aborten el plan que había planteado la noche de la derrota, cuando quiso endilgar la responsabilidad de la gestión económica a Javier Milei sin haber asumido. Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce son los interlocutores que deberán transmitir información y balances al equipo del economista, que todavía no definió cargos, pero sí nombres. Estarán Emilio Ocampo en el Banco Central, la duda es si Federico Sturzenegger se hará cargo de Economía, pero será protagonista del team venidero.

Irrelevante. La conversación entre Alberto Fernández y Javier Milei.

Guillermo Francos se perfila como el hombre con política del Gobierno que viene. Con experiencia y gestión, se hará cargo del Ministerio de Interior. Todavía los contactos fueron pocos con los que se van, en ese caso "Wado" de Pedro, pero el diálogo es algo que cultivó Francos en gestiones anteriores, por lo que en el entorno de Javier Milei descartan cualquier tipo de conflicto. Hay un convencimiento en el equipo presidencial del paso que tendrá el nuevo ministro de Interior, que deberá explicar la nueva forma de vincularse con el presidente a los gobernadores, que dejará de percibir transferencias discrecionales y deberán empezar a gestionar con menor dinero y sin margen para pedir a Casa Rosada.

En el área de Presidencia, donde se suponía iba a haber traspaso de presidente a presidente, no hubo. Alberto Fernández no supo responder algunas preguntas y Javier Milei se fue con la sensación de una reunión más protocolar que otra cosa. Entre algún comentario a modo de chiste ante la prensa, aclaró que será el próximo inquilino y que no irá a la Casa Rosada para poder trabajar desde la Quinta de Olivos, donde residirá de forma permanente.

Familia. Karina y Javier Milei.

Educación está en manos hoy de Jaime Perczyk, que dejará su cargo. Su ministerio será entonces secretaría dentro del campo de trabajo de Sandra Pettovello, pero no está claro quién conducirá la ahora secretaría educativa, podría ser Martín Krause. MDZ conversó con el equipo del ministro saliente, y confirmó que tampoco tienen todavía interlocutor válido del otro lado.