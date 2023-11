Justicia: fallo dividido, desconfianza y sorpresas con Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona

"No me interesa si es kirchnerista o no, si algo es injusto no lo voy a permitir, las cosas claras". El presidente Javier Milei habló con MDZ sobre distintos temas antes del domingo de elecciones. No le interesa la Justicia, ni sus miembros ni sus ideologías, y lo que exigirá es imparcialidad y renovación. No quiere lobby, ni intensos interlocutores, no quiere tener ni el teléfono de los jueces. La Justicia mira con desconfianza al nuevo presidente y a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que no mira ni le interesa observar al Poder Judicial y sus integrantes.

"El nuevo ministro es Garavano, es una buena señal". El domingo a la tarde, mientras Javier Milei quemaba todos los manuales de teoría política enterrando los sueños presidenciales de Sergio Massa, un juez de los dos o tres que marcan el pulso de la justicia en la Argentina hablaba en off the record con MDZ y confirmaba el nombre de Germán Garavano, hombre de confianza de Mauricio Macri. Al otro día, Milei confirmaba a Mariano Cúneo Libarona como nuevo integrante de su Gabinete y en la Corte Suprema de Justicia también estaban en estado de sorpresa.

Nuevo. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

"No tengo idea qué cambió, pero mejor Mariano", dice el juez que supo ser lo suficientemente adaptable como para no explicar demasiadas cosas e incomodar a más de un poderoso. Cultiva el encuentro y el consenso, pero no tiene perfil reconocible de ninguna fuerza política. "El fuero espera, nosotros no tenemos que ir a buscar a nadie, cuando vengan veremos", añade con pronóstico reservado.

Mariano Cúneo Libarona es polémica figurita repetida, es famoso en el fuero y fue parte de la defensa del destituido juez Walter Bento, quien terminó su carrera a raíz de la tarea investigativa que llevó adelante MDZ. También fue reconocido en los años noventa por la causa con el jarrón de cocaína de Guillermo Coppola y estuvo un mes en prisión, que luego fue eximido y absuelto por falta de mérito.

"Hablan marginales entre marginales, no hay mesa de operaciones ni interlocutores, por ahora, a Milei no le interesa y a nosotros hablar con él". El juez federal es protagonista de la historia moderna del fuero que suele desvelar a presidentes, vice, senadores, empresarios y gremialistas. En su historial se incluye la caída de dos presidenciables, y sobrevivió el "vamos por todo" y la reforma judicial de Mauricio Macri que nunca llegó a su puerta. Hoy espera cauto el desembarco de Mariano Cúneo Libarona, a quien conoce hace treinta años.

Alineado. Ricardo Gil Lavedra, del Colegio Público de Abogados de CABA.

La justicia porteña tiene fallo dividido, el Colegio Público de Abogados de CABA hizo silencio casi absoluto con el triunfo liberal y la llegada de Mariano Cúneo Libarona. El que despejó dudas fue el miembro del Consejo Directivo, Jorge Martin Irigoyen, quien le dijo a MDZ: "Llama mucho la atención que una institución como la nuestra que representa a 100.000 matriculados de distintas opiniones políticas no haya felicitado a las autoridades y al pueblo argentino por los comicios realizados en paz y no haya saludado y felicitado al presidente electo Javier Milei, lo que demuestra el alineamiento general de las autoridades con UCR algo que no pasaba en conducciones anteriores". Y añadió: "Sobre la designación del Dr. Mariano Cúneo Libarona, tampoco se han expresado, entiendo porque no se a formalizado el nombramiento. No obstante, fuimos pocos los miembros del Consejo Directivo que lo felicitamos por las redes. Deberíamos estar contentos porque asumirá un abogado de la matrícula que ejerce la profesión y que conoce los tribunales ya que ha litigado", cerró.

La Corte Suprema no confía en Milei, cree que la injerencia de algunos estudios privados será total, y que el vínculo entre el máximo tribunal y el Gobierno será nulo. No hay por ahora grandes canales de diálogo, salvo algunos abogados del sector privado que tienen relación con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos expertos en evitar romper canales y administrar la tensión lógica entre las dos partes. "Mientras siga la Corte en este estado, no va a haber otra que sentarse a conversar y trabajar civilizadamente, habrá que ver qué pasa con la renovación de miembros, cuándo llega", definen cerca del Tribunal.

Ex. Germán Garavano, ex ministro de Mauricio Macri.

La mirada de Javier Milei genera expectativas y desconfianza por igual, hay resiliencia en los que ven el cambio como una amenaza a ciertas posiciones y privilegios que entran dentro del concepto de "casta" que será parte de los futuros recambios que buscará Mariano Cúneo Libarona. El abogado con más de treinta años de ejercicio deberá encarar un desafío múltiple de mejorar la Justicia, a la que conoce por dentro.