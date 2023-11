El "Gabinete de las sombras": los nombres que suenan pero nadie confirma

Desde que Javier Milei se transformó en presidente electo y será quien, desde el 10 de diciembre gobernará al pueblo argentino durante los próximos cuatro años, la escena política fue cubierta por una ola de rumores que buscan dar con los personajes que se harán cargo de los ministerios y secretarias del nuevo Gobierno. A pesar de los confirmados, como Guillermo Francos, en Interior o Diana Mondino, en Relaciones Exteriores, otros aún se encuentran en el “Gabinete de las sombras” del libertario.

A pesar de la cautela que mantienen desde La Libertad Avanza, todo indica que Karina Milei, “el jefe” para su hermano, se hará cargo de la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de que esto “no está decidido”. La Secretaría es el organismo que asiste al presidente en el diseño de políticas públicas, la elaboración de mensajes, discursos y tareas de ceremonial y protocolo presidencial, además de las relaciones con la sociedad civil. Trabajo que, mirando en retrospectiva la función de la hermana del libertario durante toda la campaña, va como anillo al dedo.

Otro nombre que da vueltas es el Luis “Toto” Caputo para el Ministerio de Economía, un ex Cambiemos que estuvo manteniendo reuniones con Milei. Este último ya anticipo que no iba a confirmar quién sería su ministro en la cartera económica hasta el día de la asunción, ya que no quiere que se lo responsabilice por lo que pueda pasar en la Argentina de aca al 10 de diciembre. Por su parte, Federico Sturzenegger fue otro que sonaba fuerte el lunes tras la elección, pero que poco a poco fue perdiendo fuerza. A pesar de ello, ambos son personas cercanas al expresidente Mauricio Macri, el nuevo aliado de LLA.

Carlos Kambourian, el expresidente del Hospital Garrahan, también estaría teniendo conversaciones aceitadas con los equipos de La Libertad Avanza para encargarse de la Secretaría de Salud, que estaría dentro del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. El doctor escribió el martes pasado “TIEMPOS DE REVANCHA” en sus redes sociales, acompañado de un emoji de león, anticipando su vínculo positivo con el próximo oficialismo. Otro que también aparecía en escena para encargarse de esa sección era Eduardo Filgueira Lima, exfuncionario de gobiernos peronistas provinciales, quien trabajó haciendo borradores sobre el sector Salud para que Milei expusiera en el debate presidencial antes del balotaje y quien festejó en el búnker ubicado en el Libertador Hotel el domingo pasado.

La "pista" de Kambourian.

Otra secretaría que integra el Ministerio de Capital Humanos será Educación, y los rumores circulan alrededor de Martín Krause, el asesor en materia educativa de Milei y quien hace unos días tuvo frases desafortunadas sobre el Holocausto. El economista y consultor de 71 años, sería entonces, una de las primeras opciones de Milei para ocupar ese cargo.

El presidente electo junto a su hermana Karina, clave en la campaña electoral.

El sector que aún no tiene públicamente decidido a quién pondrá a su cargo es el de Seguridad. Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, es una de las referentes de ese tema y quien querría elegir al próximo ministro en esa cartera. A pesar de la ausencia de nombres confirmados, una figura que aparece es Patricia Bullrich, la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio, quien ya se desarrolló como ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri. Desde su entorno se reservan decir que sí o que no, pero ella misma declaró que espera tener un cargo en el nuevo gobierno.

En la Secretaria de Culto pega fuerte Santiago Santurio, diputado electo de LLA por la Ciudad de Buenos Aires. Aunque, como en la mayoría de los casos, “aún no está confirmado”. Lo mismo ocurre en la Secretaria de Comunicación y Prensa. Allí hay varios nombres dando vueltas, entre ellos: Marina Calabró, quien habría dicho que no, y Esteban Trebucq.

Por último, a pesar de no ser ministerio ni secretaría, el domingo tras el triunfo de Milei aparecía el nombre de Ramiro Marra para encargarse de la AFIP. Según fuentes consultadas de LLA, solo son rumores que circularon.

Los confirmados

Desde que se abrió la cuenta de X “Oficina del Presidente Electo”, se dio a conocer que ningún dato sobre el gabinete se daría a conocer hasta la asunción de Milei. Pero, antes de que eso ocurra, ya había varios nombres confirmados para ocupar distintos puestos.

Nicolás Posse como jefe de Gabinete

Guillermo Francos en el Ministerio del Interior

Diana Mondino en Relaciones Exteriores

Guillermo Ferraro en el Ministerio de Infraestructura

Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

Emilio Ocampo en el BCRA

Carolina Píparo en el ANSES

Horacio Marín en YPF

Sandra Pettovello en Capital Humano

Gustavo Morón en la Secretaría de Trabajo

Pablo de la Torre en la Secretaría de Desarrollo Social (es el hermano del exintendente de San Miguel Joaquín de la Torre. En su municipio estuvo a cargo del área de Salud y hoy en día se desempeña como Secretario de Infancia y Familia).

Fernando Vilella en la Secretaría de Agricultura (ya se reunió con Juan José Bahillo, actual responsable de la Cartera, para la transición)

Leonardo Cifelli en la Secretaría de Cultura

Federico Azpiri como director del PAMI (lo confirmó con una foto en su Linkedin, junto a Pettovello).

Azpiri junto a Pettovello, como confirmación de su puesto en PAMI.

Desde el domingo pasado, el presidente electo se pasa sus días reuniéndose con los futuros ministros, teniendo llamados con líderes internacionales y ajustando los últimos detalles para que pueda el próximo 10 de diciembre ser visto con la banda y el bastón. Sigue viviendo en el Libertador Hotel, su búnker-casa-oficina-, y dando entrevistas a diferentes medios que buscan tener la palabra del nuevo presidente.

Mientras todo eso ocurre, su Gabinete en las sombras sigue trabajando para también poder hacerse cargo, en menos de 20 días, de las áreas que son transversales a todo el país.