El sorteo de la dieta de Javier Milei se volvió furor en redes

Javier Milei sorteó una vez más su dieta como diputado nacional, siendo esta la anteúltima como legislador. En esta ocasión, el sorteo fue transmitido en vivo por redes sociales. Fueron casi dos millones de personas las que estaban anotadas para llegar a ser seleccionadas mes a mes.

"La palabra se cumple, los liberales respetamos la propiedad, respetamos los contratos", dijo el presidente electo cuando el sorteo fue realizado. Lo curioso fue que el camarógrafo del vivo fue el propio Milei. Durante toda la transmisión recorre la habitación saludando y presentando a quienes lo acompañan. Solamente se ve su figura a la hora de firmar el contrato.

Aún no está claro si el sorteo de su dieta seguirá en pie cuando sea presidente. La ley no prohíbe que mientras ocupa una banca en la cámara conserve otro trabajo, como lo son las conferencias que suele brindar, pero ahora, como es presidente, no puede realizar otro trabajo remunerado.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", aseguró Javier Milei en declaraciones radicales al ser consultado sobre qué tenía pensado qué hacer con su sueldo de presidente.