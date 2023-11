Confirmaron qué hará Cristina Fernández de Kirchner cuando termine el Gobierno de Alberto Fernández

La senadora Juliana Di Tullio aseguró que ante un eventual triunfo electoral de Unión por la Patria, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no va a ser parte del Gobierno", ya que "el que va a gobernar va a ser Sergio Massa".

Di Tullio se refirió a expresiones de la exmandataria, quien tomó distancia de la administración del presidente Alberto Fernández, y desestimó que negara su participación en la gestión.

"No dijo que no era parte. Los vicepresidentes tiene el rol que tiene y ella tiene además un rol de conducción política. Intentó ser escuchada y no lo fue, pero nunca le quitó el cuerpo. Si lo hubiera hecho hubiera sido un escándalo institucional. (El exvicepresidente Carlos) 'Chacho' Álvarez le quitó el cuerpo, no Cristina", insistió.

En la misma línea, completó: "No quiero hacer telebeam de los dichos de Cristina. Ella ha sido muy responsable. Este es un país presidencialista, así tiene que ser, Sergio Massa va a ser el próximo presidente y el que va a tomar las decisiones".

Por otro lado, admitió errores en el gobierno del Frente de Todos en materia redistributiva y contó que, en las recorridas electorales ante vecinos, pide disculpas por "no haber pedido cumplir las promesas de campaña".

"Hace ocho años que los argentinos venimos pasándola muy mal. Primero con el gobierno de Macri y nuestro gobierno en 2019 no pudo revertir esa pérdida adquisitiva de trabajo, a la baja, en esos cuatro años de macrismo. Esta situación de tres tercios tiene que ver con las responsabilidades de partidos mayoritarios", denunció.

La legisladora planteó además que "Sergio Massa garantiza trabajo y su gestión es parte de una enorme expansión del empleo, pero ahora hace falta recuperar el valor del empleo, ese salario que no llega a fin de mes".

"El 22 de octubre, más allá de que hicimos una buena campaña, lo que me pareció es los argentinos son más cuidadosos con nuestro país que los dirigentes. Hubo un mensaje del pueblo hacia la dirigencia que se debe descifrar: eso de querer eliminar a otro no va más", afirmó en referencia al eje de campaña de Patricia Bullrich, excandidata de Juntos por el Cambio.

Asimismo, remarcó: "No se puede prometer lo que no se puede cumplir, no se puede ser candidato si no querés a tu país, son esas y también poder decir que el gobierno no le gustó. Se debe poder asimilar las cosas".

"No creo que nada esté ganado", aseveró la senadora de cara a la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de noviembre, y sumó: "Hay que ganar la elección y elegir entre Massa o Milei que son dos propuestas diferentes. Por un lado, la de Massa es recuperar y garantizar el valor del trabajo, con Milei no sabemos qué va a pasar con los puestos de trabajo, los proyectos de privatización y de ajuste".

Por último, Di Tullio expresó que "el pueblo argentino no es neutral" frente a las dos opciones que competirán en el balotaje y diferenció la postura de las fuerzas políticas de la de sus dirigentes. "Confío mucho en el pueblo argentino y en el amor que le tiene a nuestro país. Nos ha dado una gran lección, a cuidado mucho mejor a nuestro país que lo que hemos hecho los dirigentes", concluyó.