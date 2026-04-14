Conflicto en FATE: mientras se evalúa una intervención estatal, trabajadores despedidos marchan a Plaza de Mayo

El conflicto en la industria del neumático alcanza hoy un nuevo pico de tensión. Los trabajadores despedidos de la firma FATE se movilizarán a partir de las 15.30 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para manifestar su rechazo absoluto al cierre de la planta de San Fernando . La medida de fuerza contempla una parada estratégica frente al Juzgado Laboral y culminará con una marcha hacia la Plaza de Mayo .

La movilización ocurre en un momento administrativo crítico. La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense está próxima a vencer y no hay acuerdo a la vista. Mientras que la empresa ha solicitado formalmente que no se prorrogue la medida, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sostiene que el proceso ha sido estéril.

“La empresa no cumplió con las condiciones básicas. Durante la conciliación, no se restableció la situación previa al conflicto ni se reanudaron las tareas”, denunciaron fuentes gremiales.

Ante este escenario, el sindicato que conduce Alejandro Crespo decidió trasladar el reclamo a la calle, buscando sumar el respaldo de otros sectores sindicales, sociales y políticos para evitar que el cierre de la planta se convierta en un hecho consumado.

Estrategia política: ¿intervención estatal en San Fernando?

Más allá de la movilización porteña, el SUTNA está jugando una carta fuerte en el plano legislativo. El gremio impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para que FATE sea declarada de utilidad pública, lo que habilitaría una ocupación temporaria y la autogestión de los trabajadores.

axel kicillof Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. N/A

En este marco, el sindicato ha solicitado con urgencia una audiencia con el gobernador Axel Kicillof. Consideran que la intervención del Estado provincial es la única vía para garantizar la continuidad productiva en San Fernando y evitar la pérdida definitiva de cientos de puestos de trabajo. Con las posiciones totalmente distanciadas tras la última audiencia laboral, la marcha de hoy promete ser el preludio de un enfrentamiento mayor en las puertas de la planta.