Carolina Castro: "Necesitamos una macroeconomía más estable y más ordenada"

La politóloga y empresaria autopartista, Carolina Castro, directora de Industrias Guidi, analizó el presente de la industria automotriz tras su participación en uno de los primeros paneles del Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, y apuntó a construir "una macroeconomía más estable y más ordenada".

"Me parece que fue un muy buen primer día donde se abordaron temas concretos que son importantes. Se arrancó con los desafíos pendientes de la democracia. Yo tuve la oportunidad de participar en un panel que me parece que fue importante porque se habló un poco de esta idea, de la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero también de tener un proyecto estratégico de país y después generar las capacidades tanto estatales como políticas para poder llevarlo adelante", apuntó la primera mujer en integrarse al Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), en diálogo con MDZ.

En relación con el presente de la industria automotriz, señaló que "viene recuperándose en términos de producción respecto de caídas muy fuertes que tuvimos, obviamente a raíz de la pandemia, y estamos lejos todavía del volumen de producción y de los picos que logramos tener en algún momento de 800.000 vehículos. O sea, la Argentina puede todavía producir más. Tenemos que ir hacia eso. Tenemos que seguir traccionando mercados de exportación, diversificando nuestras exportaciones, y para eso, por supuesto, necesitamos una macroeconomía más estable y más ordenada".

"Creo que cualquier gobierno que asuma va a tener que encarar esa agenda para que la industria automotriz y cualquier otro sector pueda desplegar el potencial exportador que tiene. Y por otro lado, hay todo un desafío en la industria automotriz, que es un desafío a escala global, que es que estamos atravesando la mayor transformación de la industria en 100 años de historia, que es el paso hacia una economía baja en carbono, y eso implica motorizaciones nuevas e implica también un impacto tecnológico en el auto muy distinto", agregó Castro, quien instó a "desarrollar las energías renovables, como hidrógeno y litio, para la electromovilidad, porque sino desarrollamos el máximo potencial nos vamos a quedar afuera de esos mercados".

En tanto, destacó que "si Argentina quiere seguir siendo parte del conjunto de los 40 países que fabrican autos en el mundo, y yo creo que tenemos que seguir estando en ese lugar, va a tener que acompañar con inversiones, que acompañen en tecnología, en innovaciones. Y para eso no solamente hace falta una macro estable, sino que hacen falta regímenes de promoción de inversiones que hoy no tenemos y sobre todo alianzas a escala global para traer las tecnologías que hoy no tenemos".

La dirigente industrial también analizó el discurso de Alberto Fernández, donde consideró que "hizo un repaso de su gestión en estos años ahondando en temas de pandemia y en temas de guerra, que son las cuestiones que venimos escuchando en términos de balance de su gestión. No hizo hincapié en las particularidades de lo que estamos atravesando en términos de inestabilidad macroeconómica en este momento. Creo que eso le faltó a su mensaje, que fue un balance, como suelen hacer los presidentes al final de un ciclo político".

La también autora del libro "Rompimos el cristal", sobre el liderazgo de mujeres en distintos campos de la creación, reconoció que el género femenino "está cada año mejor representado en IDEA y eso es muy importante". "Me parece que la agenda de diversidad es una agenda que así como hace algunos años en las organizaciones, la agenda de sustentabilidad no podía no estar y hoy está recontra instalada. ¿Hoy empieza a ser lo mismo con la diversidad, no? Las organizaciones que no se adapten a un entorno más diverso, a darle un espacio a las mujeres van a quedar muy afuera del mercado, e IDEA se hace cargo de esto y todos los años propone que haya mujeres en los escenarios, participando activamente, no solamente como moderadoras en los paneles", celebró.

"Este año la participación de mujeres creo que ronda el 30%, lo cual me parece que es un número bastante bueno y en términos de mejora continua, es mejor que el del año pasado y esperemos que siga creciendo a lo largo de los años", finalizó.