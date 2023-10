Coloquio de IDEA: las frases poco sobresalientes de un Alberto Fernández en retirada

El presidente Alberto Fernández llamó a la "unidad nacional" para "aprovechar las oportunidades" del país y el "viento que sopla a favor", y señaló que "un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto".



Al exponer en el 59° Coloquio de IDEA que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, el mandatario planteó que "el tiempo que se viene es el de la unidad nacional", y auguró un futuro promisorio para el país "si logramos ponernos de acuerdo en las cosas básicas" como la minería, energía y producción de alimentos.



"A 40 años de democracia estamos reclamando esto, y notamos las carencias, pero es hora de que lo hagamos porque las oportunidades son muchas y esta vez el viento sopla a favor de la Argentina", expresó el mandatario ante los empresarios, aunque matizó que resta "resolver" cuestiones como la deuda con el FMI y "soportar las turbulencias que estamos viviendo por la carencia de dólares".



Pero, subrayó, "las oportunidades son muchísimas y no debemos desaprovecharlas".



Al respecto, insistió: "Debemos estar discutiendo de aquí en adelante cómo nos unimos para aprovechar esas oportunidades. Si lo hacemos, vamos a ser un gran país".



En su exposición en coloquio 'Argentinos: volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena', Alberto Fernández señaló que "un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto" porque la "distribución del ingreso" es un "tema central para lograr una sociedad en armonía", un fenómeno que, dijo, vislumbró "en sociedades muy desarrolladas".



También observó que "si una deuda tiene la democracia en 40 años es hacer una reforma judicial que haga que la Justicia funcione correctamente", tras lo cual admitió que todos los intentos de su Gobierno en ese sentido "fracasaron" porque ese servicio del Estado está "colonizado" y "entonces es muy posible producir cambio".



"No hablo sólo del fuero federal penal, que funciona muy mal, con la excepción de algunos jueces, sino de la Justicia civil, comercial y laboral", dijo ante los empresarios, y alertó: "El problema es que hoy lo padecemos nosotros, pero mañana lo pueden padecer ustedes".



Por otro lado, sostuvo que "estar con los BRICS, trabajando con China, no quiere decir que uno no pueda trabajar con Estados Unidos o Europa", por lo que pidió "desideologizar" los análisis sobre la incorporación de Argentina a ese bloque comercial.



Además expuso que "en este tiempo de globalización lo que tenemos que hacer es integrar las regiones y hacer más fuerte el Mercosur", un bloque que, subrayó, debe ser "más efectivo y hay que mantenerlo, sostenerlo e impulsarlo".



Así, reveló que estuvo analizando con su par de Brasil, Lula Da Silva, si se "puede firmar antes de fin de año el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea".



En el plano doméstico, destacó que "a pesar de todos los problemas" que atravesó el país, como la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, "todavía seguimos creciendo", al reseñar que la actividad industrial del primer semestre de 2023 fue "12,8 más alta" que en el primer semestre de 2019, cuando inició su gestión.



Aunque admitió que "se genera empleo" pero "los sueldos no acompañan como corresponde", un "fenómeno que ocurre no sólo en Argentina" porque, por ejemplo, lo vivió el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2008, cuando "los empleos se pagaban de una forma antes de la crisis y de otra forma después".