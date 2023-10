Axel Kicillof criticó a Milei con los mismos argumentos de "gatito mimoso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra Javier Milei con los mismos argumentos que Myriam Bregman lo chicaneó en el primer debate presidencial, en dónde le dijo que era un "gatito mimoso" del poder económico: "Milei esta flojito de papeles en relación a la casta", cargó el gobernador.

El funcionario acusó al libertario de "ser el mejor amigo" de los intereses dominantes del país y de querer resolver los problemas con "ideas ridículas del siglo XIXI". Además, determinó que está rodeado de un sistema de casta, que hace mucho tiempo hace política y ya fracasó, "vivió siempre de asesor de diputados, trabajando para empresas privatizadas que son contratistas del Estado".

En diálogo con El País de España, el funcionario que busca ser reelecto en la provincia bonaerense, marcó una diferencia entre lo que realmente es enfrentarse a los poderes establecidos y lo que hace Milei: "Cuando te enfrentas a los poderes establecidos pasa lo que le pasa a Cristina (Kirchner), persecución judicial e intento de asesinato", explicó para diferenciar al candidato libertario que "anda puteando a gente en los canales de televisión".

Kicillof definió al diputado libertario como "miembro de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado hoy de la academia y sin ningún peso, que son los economistas austríacos", y señaló que se trata de una corriente antigua, fuera de época y refutada. "Es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ´voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX´", refutó.

Por otro lado, no cree que La Libertad Avanza haya ganado por sus ideas económicas en las PASO de agosto, sino por las falsas promesas en un contexto de alta inflación y redistribución inequitativa. Las declaraciones de Kicillof dicen, aunque de otra forma, lo que Myriam Bregman le criticó a Milei durante el primer debate presidencial en Santiago del Estero, en donde la dirigente del FIT no dejó pasar ni una del libertario y lo tildó de "gatito mimoso" por los mismos argumentos que Kicillof ahora replica.

"Flojito" is the new "gatito mimoso" contra Milei.

Kicillof habló sobre el escándalo de Insaurralde: qué dijo

Luego de que salga a la luz el lujoso viaje que hizo el exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, con su novia Sofía Clerici a Marbella- arriba de un yate con un exorbitante valor y rodeados de champagne de buena marca, joyas y carteras Louis Vuitton- el gobernador de Buenos Aires afirmó su enojo respecto a la situación. "Ver una foto de un dirigente político, de un funcionario, que está en una situación tan alejada de la realidad, y sí, es algo que enoja y levanta preguntas", explicó.

"Yo no lo sabía. Si me hubieran consultado sobre ese viaje, obviamente le hubiera dicho que no. Entonces se lo apartó del Gobierno", afirmó el funcionario para despegarse del escándalo. Es una de las primeras veces que Kicillof sale a hablar sobre el tema, ya que desde que aceptó la renuncia de Insaurralde se remitió al silencio.

"No sabía que estaba en un yate y eso no es compatible con mi Gobierno", remarcó y agregó que le da "bronca" porque están en campaña y ahora es el único tema que importa.

Por otro lado, reconoció que hay un sector de la sociedad que padece de un malestar, enojo o "insatisfacciones democráticas" - concepto planteado por la vicepresidenta Cristina Kirchner- y volvió a plantear que Unión por la Patria no está "encontrando el registro, el vocabulario, los temas y, más todavía, las propuestas y las soluciones para interpelar, para convencer". A pesar de ello, Kicillof reflexionó que nunca diría cualquier cosa para que suene atractivo, aunque entiende que UxP necesita decir "lo mismo de una manera distinta y que se entienda mejor".

"Ahora parece que el que se enoja gana. No es una discusión sobre nuestros principios lo que está en juego, ni sobre nuestra orientación ni sobre nuestro propósito: es sobre cómo llegamos ahí, cómo transmitimos y cómo acumulamos en términos, no de votos, sino de representación política", prosiguió.

Por último, Kicillof destacó la idea de un gobierno de unidad nacional, encabezada por el ministro de Economía y candidato Sergio Massa y pidió mantener "otra actitud distinta" ante el FMI. "Hay que plantarse y que el Fondo reconozca que fue un crédito político el que le dio a Mauricio Macri. Si cada vez que hay inflación te obligan a hacer una devaluación, eso espiraliza la inflación. No quieren ayudar a la Argentina, quieren cobrar. Te prestaron en dólares, para que vos les puedas devolver los dólares que te prestaron", concluyó Kicillof.