El video donde Fátima Flórez contradice a Javier Milei

De cara al debut en sociedad de la pareja entre Javier Milei y Fátima Flórez, circula un video donde la actriz defienda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. La pareja del candidato presidencial de La Libertad Avanza calificó, cuando aún no salía con el economista, como "una macana grande" desconocer la cifra de 30.000 desparecidos.

Se trata del primer chispazo público de la pareja a días de sentarse en la mesa de Mirtha Legrand y tras la difusión de imágenes de Javier Milei pasando a buscar a la actriz por la grabación de Bailando por un Sueño. Fátima Flórez parece así despegarse de las declaraciones de Milei quien durante el debate presidencial del domingo pasado había rechazado que la dictadura hubiese dejado 30.000 desaparecidos.

Milei opinó la noche del debate en Santiago del Estero que "no se puede construir desde la mentira" y que referir una cifra diferente a la de 30.000 detenidos desaparecidos "no es negar sino buscar la verdad". "Hay cuatro estimaciones de cifras y yo tomé la más alta de todas para que no haya cuestionamiento de ningún tipo", dijo Milei acerca del número de "8.753" desaparecidos que pronunció en el debate y mereció las críticas de dirigentes políticos y defensores de los derechos humanos.

Luego, en declaraciones a Radio La Red y el canal C5N, el candidato de LLA mencionó que "por respeto a las víctimas" de la dictadura, la cifra de desaparecidos que pronunció "fue la única" que no redondeó. El número de 30.000 detenidos desaparecidos "no es un consenso", afirmó Milei, y agregó: "Dos más dos es cuatro. Si te negás a que dos más dos no es cuatro, sino un número distinto, es una aberración. Mentir el número es grave. No se puede construir desde la mentira. No es negacionismo, sino buscar la verdad", reiteró.