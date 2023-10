Una encuesta revela el daño del viaje de Martín Insaurralde con Sofía Clerici

Una encuesta alerta que Unión por la Patria podría perder casi 4% de su caudal electoral luego del escándalo por las vacaciones de Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerci en un yate en Marbella. El estudio del opinión analiza el impacto de este caso en medio de la campaña para las elecciones generales del domingo 22 revelando el daño que podría sufrir la boleta de UxP.

De acuerdo a la encuesta de la CB Consultora, Unión por la Patria podría llegar a perder 3,8% del electorado que lo había votado en las PASO de agosto. Pero el viaje entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici podría tener un impacto negativo aún mayor entre los que estaban indecisos y ahora habría resuelto no votar a UP. El 8,9% de los consultados admitió que estaba "indeciso" pero ahora no votará a los candidatos del oficialismo.

Luego de la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura del Gabinete de la provincia de Buenos Aires, el caso no parece alcanzar para complicar electoralmente a Axel Kicillof. De acuerdo a la encuesta, el actual gobernador lograría 36% de los votos. Néstor Grindetti quedaría segundo con 22,9% de los votos y Carolína Píparo tercera con 21,7%.

Si bien el 74% de los encuestados apoyó la rápida salida de Insaurralde del Gobierno provincial, el incidente continúa generando complicaciones judiciales. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, pidió hoy a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza luego de conocerse el día en el que salieron rumbo a España el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici.

El pedido fue tras el requerimiento del fiscal Sergio Mola quien intenta determinar los detalles de la partida de Clerici la cual fue el 7 de septiembre pasado y la de Insaurralde el 15 de ese mismo mes. Luego ambos estuvieron en Marbella y volvieron el 21, en distintos vuelos. El magistrado le pidió a la PSA las cámaras del día 7 pero también las del 15 y el 21 de septiembre. La inquietud de la Fiscalía es determinar quien o quienes acompañaron a ambos en la partida hacia España, pero también en el regreso a la Argentina, que fue el mismo día pero en distintos vuelos y tan sólo con 20 minutos de diferencia entre uno y otro. Es una de las pocas medidas que hizo lugar el juez Villena puesto que, en cuanto a la inhibición general de bienes y otras de importancia, no las concedió aún.

