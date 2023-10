Gerardo Morales ratificó la ruptura total con Macri: "No tenemos nada que ver"

La UCR conmemoró este lunes los 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín con actos en todas las plazas del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema "El Legado de Alfonsín, 40 años de Paz y Democracia", miles de militantes y dirigentes de la UCR se reunieron en la Plaza Vaticano, frente al teatro Colón.

Encabezaron el acto el presidente de la UCR, Gerardo Morales, el senador nacional Martin Lousteau, la presidente de la UCR Capital Federal, Mariela Coletta y el ex diputado nacional Marcelo Sutbrin.

Luego de entonar las estrofas del himno nacional, se recorrieron en emotivos videos pasajes fundamentales del discurso de Alfonsín, y se recibieron los saludos del expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis María Sanguinetti,y de España, Felipe González.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Marcelo Stubrin. Luego, fue el turno de Mariela Coletta, presidenta de la UCR de CABA y posteriormente el senador Martín Lousteau brindó su discurso

En el cierre, Gerardo Morales afirmó: “Tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado y desde allí proyectarnos al futuro La gesta de Alfonsín fue fundante e implicó desafíos más importantes que los que tenemos hoy. A 40 años de democracia debiéramos haber avanzado en distintos sentidos, especialmente en ser más tolerantes, pero se ha dado un gran retroceso de mano del kirchnerismo. Un gobierno que ha destruido las expectativas del pueblo argentino”.

“El retroceso cultural que ha significado y que aún significa el kirchnerismo para la República Argentina es lo que tenemos que frenar, por eso comparto esta visión y esta decisión que hemos tomado colectivamente en el Comité de la Unión Cívica Radical”, destacó.

Al mismo tiempo, dijo que “estamos actualmente frente a un desafío que tiene que ver con dos opciones que no compartimos, dos opciones que le hacen daño a la República Argentina. Hemos dicho a lo largo y ancho de la República Argentina, de nuestro país, cuando me tocó acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como una de las opciones para gobernar nuestro país, que estamos frente al gobierno que ha destruido las expectativas del pueblo argentino, con una inflación imparable y los gremios mudos y las organizaciones sociales mirando para otro lado”.

“Trece paros generales nos hicieron en la gestión de Raúl Alfonsín y no he visto que los gremios ni siquiera se preocupen por la situación de pobreza diaria que genera en el pueblo argentino esta inflación incontrolable, sumado a un sistema de corrupción que nos tocó combatir. desde el Senado, desde el Congreso y desde el rol de oposición que ya nos tocó”, añadió.

Y sumó: “Nos tocó ser oposición en momentos tan difíciles como estos. Me acuerdo cuando se llevaban mitad del radicalismo y quedamos algunos pocos para cuidarlo y luchar contra Boudu, contra López, contra Jaime,contra De Vido, contra Cristina, porque son los que destruyeron gran parte de la expectativa y de la esperanza del pueblo argentino. Y este sigue siendo el desafío actual, terminar con esa falsa opción”.

“Y ahora, a partir de esta situación, recién hablábamos con algunos amigos y decíamos qué cosas que a 40 años de la democracia estamos frente a las dos peores opciones que puede tener la República Argentina para un gobierno. Pero aún frente a esa circunstancia, tenemos que hacer lo correcto, lo que mandan nuestros principios, y es hacer lo que el pueblo ha dicho que hagamos, que es formar parte de la oposición y ser un partido de oposición que tiene que organizarse para poner límites, para frenar el abuso”, agregó el presidente de la UCR nacional.

En el mismo sentido, resaltó que “frente a esta situación, en la coalición de la que formamos parte, que es Juntos por el Cambio, que no es un rejunte que de la noche a la mañana se ha reunido por una alternativa electoral, llevamos cinco elecciones y nos hemos convertido en una coalición que tiene reglas, que tiene normas de disciplina y que tiene también un sistema de toma de decisiones y que la decisión de un par de dirigentes de Juntos por el Cambio, está rompiendo y nos quieren llevar a otra peor opción como es la de Javier Milei”.

“Tanto Sergio Massa como Javier Milei no son la mejor alternativa para la República Argentina y nos quieren llevar por un camino que no vamos a transitar, no vamos a transitar el camino del fundamentalismo, el camino de la locura, el camino del salto al vacío”, añadió Morales.

Al mismo tiempo, expresó: “Los fundamentalismos se han disfrazado en muchas épocas de distintas formas. En la década del 30 y el 40, en el siglo pasado, se disfrazaron de socialdemócratas, de nacionalsocialistas y se han convertido en autoritarios y luego en fascistas. Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario”.

“El liberalismo no es intolerancia, el liberalismo no es fundamentalismo, es tolerancia, es respeto, es construcción de derechos. Nosotros somos una fuerza liberal por excelencia, naturalmente una fuerza liberal que lucha no sólo por la libertad sino por la igualdad de nuestro pueblo", dijo.

“No hay desafío más importante que garantice la libertad de una persona que trabajar y fortalecer la educación y fundamentalmente la Educación Pública. Es la Educación Pública la que iguala y la que hace libre a los ciudadanos de modo tal que no nos van a llevar tampoco por ese camino, por el camino de la negación de la dictadura, por el camino a negar el holocausto, por el camino de la venta de órganos, por el camino a la privatización de la salud, por el camino de la destrucción del Banco Central, lo que no se puede hacer", manifestó en otro pasaje del discurso.

Por otro lado, sentenció: “Por lo que ha ocurrido con algunos miembros de Juntos por el Cambio, se tiene que reconfigurar la política opositora en la República Argentina. No tenemos nada que ver con Mauricio Macri tampoco. No tenemos nada que ver. Y que paren de agredir”. Y agregó: "Somos el partido que entre 2015 y 2019 ha tenido conducta y disciplina. Hemos tenido más disciplina en nuestro bloque que la que tuvo nuestro bloque hasta con Raúl Alfonsín. Le hemos votado 292 leyes. ¿Qué nos dicen? ¿Qué responsabilidad nos quieren asignar a nosotros de lo que ha pasado en 2015 y 2019? No señor. Bajo ningún punto de vista. Por eso los convoco a formar parte de esa gran oposición y a rediscutir el rol de la oposición responsable para un país que necesita la política y que necesita a la unión cívica radical como una de las columnas rectorales de esa construcción. Y les digo más. Vamos a gobernar el país de acá a cuatro años. Vamos a trabajar porque no vamos a llegar como llegamos con Facundo Manes. Al margen de que siempre hay correligionarios que forman parte de esa máquina de impedir hacia adentro mismo del partido. Y que nos pusieron palos en las ruedas para que no pudiéramos llegar”.

“Pero esta vez vamos a llegar y vamos a llegar de la mano de la renovación. Necesitamos un partido que se renueve. Y tenemos cuatro años para trabajar incansablemente, incansablemente desde el rol de oposición, revitalizando nuestros equipos, revitalizando nuestra juventud con hombres que son la expresión de la renovación", completó.

Finalmente, expresó: “Gobernará quien gobierne y ahí estará la Unión Cívica Radical controlando, marcando el rumbo y reconstruyendo esta alternativa para cuatro años. Cuatro años pasan rápido. Lamento que el país esté en esta disyuntiva que nos va a hacer perder tiempo. Por eso tenemos que trabajar con la mayor cohesión posible, más fuerte que nunca, para ser la alternativa que gobierne la República Argentina en 2027”.

“Esa es la tarea que tenemos. Así que, gracias Raúl por tu legado. Gracias Alfonsín por marcarnos el camino. No es tan difícil. El pueblo nos dijo, tienen que estar allí y allí estamos. Y ese es el voto que debemos honrar. Si no, ¿cómo nos desdecimos de todo lo que dijimos? De todo lo que dijimos de Milei, de todo lo que dijimos de Massa. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo es que llegamos a donde llegamos con un programa en el que trabajaron nuestras fundaciones durante dos años? No vamos a permitir que tiren por la borda ese esfuerzo que va a seguir concentrándose en el Congreso, que es el lugar donde nos toca”, cerró.