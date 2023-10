La particular descripción que hizo Martín Lousteau de las propuestas de Massa y Milei

La Unión Cívica Radical (UCR) celebró esta tarde los 40 años de la elección que consagró a Raúl Alfonsín como presidente del regreso de la democracia con un homenaje en la Plaza Estado del Vaticano, en el centro porteño, con la presencia de Gerardo Morales y Martín Lousteau.

"40 años de Democracia. El legado de Raúl Alfonsín", fue la consiga de la convocatoria que también se replicó en plazas de todo el país para homanejear al primer presidente tras el regreso de la democracia.

El acto inició cerca de las 19 con imágenes de Alfonsín, a lo que siguió el primer discurso del dirigente radical Marcelo Stubrin, quien se refirió al escenario de balotaje y dijo que el partido "será opositor a cualquiera que gane" el 19 de noviembre.

"Rechazamos los dos peligros que ya conocimos en Argentina, ni la tentación hegemónica ni la deriva autoritaria", afirmó el senador Martín Lousteau, quien habló antes de que lo hiciera el presidente de la UCR, Gerardo Morales.

"Son días difíciles, nos toca una elección horrible pero ninguno de los desafíos que tenemos es más difícil que los que tuvo Alfonsín", añadió Lousteau.

HOMENAJE A RAÚL ALFONSÍN



"No nos gusta ninguno de los dos candidatos porque queremos un Estado que le brinde a la sociedad lo que necesita, no queremos ni una motosierra ni que se lo llene de militantes", sostuvo Lousteau y agregó: "Queremos una política exterior con dignidad, no queremos alineamientos automáticos ni ir corriendo atrás de regímenes autoritarios".

Al mismo tiempo, dijo que "hay muchos que se tientan con avasallar las instituciones" y añadió que "hay muchos que juegan y ponen en riesgo la convivencia democrática, usufructúan la democracia poniéndola en peligro".

El senador radical sostuvo que "nuestro partido tiene que encarar las deudas pendiente de la democracia" y agregó que "cuándo homenajeamos a nuestros próceres tenemos que seguir su legado".

"Alfonsín tuvo coraje para tener una vocación mayoritaria y tenemos que recuperar esa vocación para mostrar que podemos construir una alternativa nacional", sostuvo Lousteau.

Por otro lado, manifestó que "Alfonsín no solo fue un prócer, fue también un gran líder regional" y agregó: "Nuestros intendentes y gobernadores tienen el ejercicio de estar cerca de los ciudadanos de a pie y ese ejemplo debemos tomarlo a nivel nacional".

"Para aquellos que no están y que estuvieron codo a codo con Alfonsín luchando por la democracia, nuestro agradecimiento", sostuvo Lousteau y calificó al expresidente "como el último prócer que tiene nuestro país".

El acto continuó con la intervención de la presidenta del Comité Capital, Mariela Coletta y se cerró con el discurso del titular del Comité Nacional, Gerardo Morales.