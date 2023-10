Extensión del metrotranvía: en qué estado se encuentra la obra y qué rol juega el Presupuesto 2024

El secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, asistió este martes a la Legislatura para dar detalles sobre el Presupuesto 2024 en lo que refiere a los gastos que efectuará su cartera. Uno de los principales temas abordados fue la extensión del metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hacia el aeropuerto, en Las Heras, correspondiente a las etapas III y IV del proyecto ferroviario que agregará 16 kilómetros nuevos a la traza actual. El grueso de obra aún no comienza y Mema aseguró que el 2023 concluirá con apenas 13% de la ejecución. Mientras tanto, el Gobierno pidió en la Casa de las Leyes una nueva autorización para tomar una deuda de 29 mil millones a través de la emisión y colocación de títulos de deuda SVS (social, verde y sustentable). En tanto, el funcionario provincial respondió a planteos de legisladores de La Unión Mendocina respecto a pedidos de informe por presuntas sospechas en la licitación y el costo real de cada kilómetro de vía colocada, según lo que establece el proyecto.

La extensión del metrotranvía fue anunciada a fines de 2021 y en 2022 se procedió a incluir la obra en el paquete de toma de deuda de 8 mil millones que, como indicó Mema, "se mantuvieron en términos nominales". "Lo hemos actualizado a partir del inicio de la obra en agosto. Hicimos el adelanto para congelar precios en dólares", sumó frente a los legisladores, de los cuales necesita 2/3 para conseguir el permiso necesario. Mema dijo que el monto autorizado el año pasado fue ejecutado y que por eso "piden la actualización de lo que correspondería al 25% de la obra para el año que viene, que son 29 mil millones".

En diálogo con MDZ, amplió: "Trajimos una rendición de cuentas a la Legislatura de los fondos que tomamos a partir del financiamiento que nos aprobaron el año pasado para este año. Hemos aplicado el 100% del presupuesto. La obra tiene un 13% de avance y va a terminar en el 2023 con ese porcentaje. Pero es importante que nos hemos podido stockear de los costos en dólares. Al poder hacer el adelanto congelamos precios en dólares y eso nos ha permitido que no tenga un salto -más allá de la inflación- por la diferencia del costo del dólar. Trajimos el detalle de cada uno de los pesos que se gastó este año el metrotranvía, que la contratista, a su vez, fue ejecutando con las empresas a las cuales les fue encargando cada uno de los ítems. Ahí tenemos movimiento de tierra, avances de la obra, parte electrónica eléctrica...".

"Son obras civiles, pero a la vez también es material que todavía no se aplica, pero que lo adelantamos porque -como está en dólares- nos sacamos de encima el riesgo dólar. Son materiales que ya tenemos. Trajimos lo que pedimos para el año que viene, que si tenemos esta aprobación, esperamos tener un 30% de avance en la obra mucho más rápido porque los materiales ya los tenemos. También lo hicimos rubro por rubro, es decir, en donde aplicaríamos cada uno de esos pesos tal cual fue licitado y tal cual fue comprometido por la empresa que terminó ganando la licitación. Obviamente, teniendo en cuenta las variaciones de precio que puede haber, que ya hay menos que la semana pasada", agregó.

La Secretaría de Servicios Públicos expuso este martes en la Legislatura.

El Gobierno provincial ya le inyectó a la empresa CEOSA 8 mil millones de pesos de los 36 mil millones de pesos que deberán ser destinados. No obstante, ese monto fijado es de abril y se actualiza mes a mes según el índice de la construcción. Al día de hoy, según señaló Mema, "llega a los 100 mil millones de pesos", es decir, casi 300%, considerando las estadísticas inflacionarias de los últimos meses. "Todo va atado a la inflación. Por eso ahora estamos pidiendo para el año que viene 29 mil millones, que pasa a ser 1/3 de lo que son estos 100 mil actualizado a la hora con el índice de octubre", comentó.

Mema, asimismo, adelantó que se está tramitando una autorización del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), de la Secretaría de Comercio. "Es una autorización para comprar elementos que vienen de afuera, por lo tanto es parte del almacenamiento que estamos haciendo de materiales de origen importado. Justamente, para evitar este riesgo hemos podido importar una buena parte, pero nos quedan 1.500 millones en autorizaciones ante la aduana y AFIP para traer material, en este caso vías-rieles", explicó.

La adjudicación

Hubo una sola empresa que se presentó a la licitación: se trata de CEOSA, que estuvo a cargo de las primeras dos etapas y que, además, es la constructora más repetida en concesiones y obras públicas. En el último tiempo, CEOSA tuvo que ceder gran parte de sus activos a un banco y tiene en rojo el vínculo con otras entidades financieras. El proponente de la obra es la Sociedad de Transporte de Mendoza, en quien delegó todo el Gobierno e incluso le transfirió los recursos del presupuesto a pesar de las dudas que planteó sobre el tema Fiscalía de Estado.

En relación a si lo ocurrido con al empresa que obtuvo la licitación podría afectar el ritmo de la obra, Mema explicó este último martes: "Nosotros lo que hicimos durante el proceso de licitación fue pedirle detalles de cuáles eran sus inconvenientes financieros. Cuando nos hicieron el informe, ya tenían prácticamente arreglado con todos los acreedores y no tenían problemas con los bancos. Por lo tanto, hemos traído a la Legislatura el detalle de cada uno de los pesos que en la provincia y que se ocupan para lo que la provincia lo tiene dispuesto. Entonces, en eso tenemos un seguro muy importante que paga la empresa para recibir la plata. Ante cualquier incumplimiento ejecutamos el seguro y tenemos la forma de retrotraer esa plata, que pasa al banco directamente y que ellos nos traen un extracto bancario de cuáles son los destinos finales que tiene ese dinero. Hoy no hay un riesgo con esa empresa ni con otra. Es de las pocas empresas del país que no está en concurso de acreedores".

Dirigentes opositores al Gobierno exigieron meses atrás a través de un pedido de informe que el gobernador Rodolfo Suarez dé mayores precisiones sobre los costos de la obra. Concretamente, La Unión Mendocina -espacio comandado por Omar De Marchi- señala que dicho costo estaría inflado en 12 mil millones de pesos. Fue el diputado Gustavo Cairo quien hizo la denuncia durante julio y -ayer- se vio cara a cara con Natalio Mema, con quien dialogó sobre estos puntos. Cairo cuestionó en aquel entonces que la suma que se paga por kilómetro de vía de ferrocarril es de USD 1 millón, por lo que el proyecto actual superaría muy holgadamente los cálculos privados sobre los costos reales de la obra,

En ese orden, Mema le contestó: "En 2019 pudimos terminar la obra de Las Heras. Es una obra transversal que se ideó en la época de Roberto Iglesias, se armaron los pliegos con Julio Cobos, se ejecutó con Celso Jaque, se continuó con Pérez, Cornejo logró terminar hasta Estación Avellaneda y el gobierno de Suarez hizo esta licitación. En base a la experiencia, lo que hicimos desde el día cero fue consultar con los municipios de Las Heras, Luján y Godoy Cruz para trabajar la traza con ellos. Está bien lo que plantean del valor de USD 1 millón, que es en vía campo traviesa. Si tuviésemos que ir al Valle de Uco -que no hay trazos urbanos-, el costo puede llegar a ser ese, que es internacional. Ahora, la gran mayoría de las obras que tiene la extensión son de arte. Obras urbanas que han pedido los municipios que intervinieron de forma directa y que fueron los artifices de eso. Hay calles, puentes, está el Canal Cacique Guaymallén al lado, ciclovías, semaforización. Esto es lo que termina haciendo esta obra tan compleja y tan cara".

La nueva traza

En la etapa III, los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la intersección de las calles Pellegrini y Pedro Pascual Segura del departamento Godoy Cruz, hasta el departamento Luján de Cuyo, en la Estación que lleva el mismo nombre, ubicada en el extremo norte del Parque Ferri. No obstante, en un principio llegará hasta la calle Pueyrredón debido a la necesidad de reubicar familias que ocupan sectores de la traza en el tramo final hacia Luján. La etapa IV tiene como destino final el Aeropuerto Francisco Gabrielli desde Panquehua, la última zona de Las Heras hasta donde llega el servicio. Habrá cambios en la ciclovía principal de Godoy Cruz.

La extensión es de 16.000 metros de longitud, en vía doble con sectores de vía simple, y trocha de 1.435 milímetros. Incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes, con 6 kilómetros en vía simple y una trocha también de 1.435 milímetros. Incluso, desde la municipalidad de Godoy Cruz ya explicaron a MDZ cuáles serán las transformaciones que se llevarán adelante en las zonas aledañas a la ciclovía mientras las obras del metrotranvía son ejecutadas. Parte de dicha ciclovía deberá ser levantada para que pueda existir una convivencia con las vías. Mema contó que tiene conversado con el municipio que, previo a iniciar los trabajos, "ya esté la ciclovía corrida". L extensión del metrotranvía ya obtuvo el aval ambiental para ejecutar el proyecto ferroviario.