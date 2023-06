Adelantan fondos millonarios a CEOSA para hacer el metrotranvía y firman el contrato a pesar de una recomendación

El Gobierno adjudicó la obra de extensión del metrotranvía hacia el aeropuerto y Luján de Cuyo, en un tramo de 16 kilómetros cuyo costo de base es de casi 40 mil millones de pesos, pero terminará costando lo que la inflación determine. El contrato fue firmado el viernes pasado a favor de la empresa CEOSA, la única oferente, y a pesar de una recomendación de Fiscalía de Estado que propuso no adjudicarla hasta que estén los fondos.

Hubo apuro por iniciar los trabajos y no buscaron aún el financiamiento a través de los llamados "bonos verdes". Para empezar los trabajos, en cambio, hizo un adelanto de fondos a la empresa con presupuesto propio. En total, ese adelanto será del 20% del presupuesto. Para 2023 se esperaba desembolsar 8 mil millones en total. La empresa ya recibió fondos sin arriesgar nada. La primera parte ya se pagó y la segunda se hará efectiva en septiembre. La otra particularidad es que la operación no se hace a través del Ejecutivo directamente, sino que el Estado le transfiere los fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza para que pague. Esa triangulación también ha tenido cuestionamientos de parte de Fiscalía de Estado, pues no se ha hecho público el convenio para autorizarlo.

En el Gobierno de Rodolfo Suarez defienden esa maniobra financiera porque, aseguran, "congela los precios" y evita redeterminaciones futuras. Según ellos, así se ahorran fondos. "La empresa no quería tantos adelantos"; explican. La obra está autorizada por el Presupuesto, pero para financiarla se autorizó un endeudamiento en pesos. Suarez autorizó esa operación, pero no se ejecutó por la inconveniencia en el mercado. Y para darle los recursos a CEOSA usaron fondos propios. "El financiamiento se va a buscar cuando sea conveniente", explican.

En los dictámenes previos a la adjudicación se había alertado sobre la inconveniencia de la adjudicación antes de tener los fondos por los compromisos que se pueden asumir sin tener respaldo presupuestario. Por eso hubo dos caminos propuestos: no adjudicar hasta que esté el dinero o hacerlo de manera condicionada. El Gobierno firmó el contrato sin comunicarlo confiando en su "espalda" financiera. Por eso el vínculo ya es oficial. La obra arranca con un costo inicial, pero el final está en blanco porque se actualiza mes a mes. Y al ser "plurianual" está atada a los vaivenes de la economía. Ya pasó con otras etapas del Metrotranvía en las que el presupuesto original de la licitación fue meramente "testimonial".

Cheque en blanco

El proyecto tuvo un costo inicial de $26.200.257,541, pero a abril ya ascendía a $36.890.761.163,86. El monto se encuentra sujeto al índice de costos de la construcción en un contexto de galopante inflación e insumos atados al precio del dólar. Fiscalía de Estado "aconsejó" postergar la adjudicación hasta que no se tenga certeza de la tenencia del dinero. "En razón de que el financiamiento se encuentra supeditado a la celebración de convenios y/o acuerdos de endeudamiento (Decretos N°43/2023 y N°44/2023), se recomienda, conforme lo he sostenido en dictámenes precedentes, que la adjudicación de la obra, en caso de materializarse, sea con carácter condicional liberando al Estado expresamente de toda responsabilidad contractual y/o precontractual (art. 17 Ley N°8.968)", propone Fiscalía de Estado. Pero fueron más allá: "se aconseja analizar también la posibilidad de postergar la emisión del acto de adjudicación de la presente licitación, hasta tanto se cuente con efectivos fondos para el pago de la misma, debiendo acordar, en su caso, con el único oferente, la extensión o mantenimiento de la oferta por el período necesario".

La otra advertencia tiene que ver con quién adjudica. Para la Fiscalía de Estado debía ser el Poder Ejecutivo quien firme el contrato por la magnitud y característica de la obra. Sin embargo lo hizo la Sociedad de Transporte, alegando que existe un convenio para tal fin. Ni siquiera Fiscalía de Estado accedió a ese documento. El Poder Ejecutivo Provincial resultaría, por principio general y conforme características del llamado, la autoridad administrativa competente para emitir la norma que resuelva la adjudicación de ofertas...tales funciones y atribuciones se encontrarían delegadas a la STM con la vigencia de un convenio del 29 de marzo de 2022 por medio del cual se le encomienda a ésta última la realización de las obras de infraestructura necesarias para la implementación de las nuevas etapas del Metrotranvía. Se deja expresa constancia que no obra en autos, ni le consta al suscripto, que el mencionado convenio se encuentre aprobado y/o ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial, lo que deberá acreditarse en debida forma de modo previo a la aprobación del llamado, a efectos de que se disipen eventuales planteos y/o cuestionamientos respecto de la competencia de la STM para aprobar la adjudicación", advierten.

La adjudicación no fue informada, ni siquiera a los organismos de control. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que no se comunicó por la restricción impuesta por la ley 7005, que prohíbe atar actos de gobierno a la campaña electoral. Ayer, sin embargo, el gobernador Rodolfo Suarez recorrió la obra iniciada por CEOSA con personal de la empresa y el precandidato a intendente de Luján Natalio Mema.

La extensión del servicio de ese medio de transporte cuenta con la autorización de toma de deuda -autorizada por la Legislatura- mediante la emisión de bonos verdes por $8.070.000.000, actualizables al Índice de Costo de Construcción de Gran Mendoza. Esto consiste en que los recursos deben utilizarse para financiar proyectos o actividades con fines verdes y/o sociales. El 20 de mayo el ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, expresó que se estaba trabajando en la emisión de dichos títulos. No obstante, resta que se oficialice el inicio del proceso que luego pasará a los ministerios del Interior y de Economía para su autorización en virtud de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal. El metrotranvía llegará a Luján de Cuyo.

Los trabajos de las etapas III y IV del plan de extensión del metrotranvía se desarrollarán en el tramo comprendido entre la intersección de las calles Pellegrini y Pedro Pascual Segura del departamento Godoy Cruz, hasta el departamento Luján de Cuyo, en la Estación que lleva el mismo nombre, ubicada en el extremo norte del Parque Ferri. La extensión es de 16.000 metros de longitud, en vía doble con sectores de vía simple, y trocha de 1.435 milímetros. Incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes, con 6 kilómetros en vía simple y una trocha también de 1.435 milímetros.

Las tareas serán en simultáneo, tanto hacia el Norte -con el aeropuerto como destino final- como hacia el Sur. En el caso de Luján de Cuyo, en un principio llegará hasta la intersección de Pueyrredón y San Martín debido a que en la siguiente parte de la traza todavía deben ser solucionadas algunas cuestiones relacionadas a la reubicación de familias que viven en asentamientos ubicados sobre el tendido ferroviario. El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, manifestó semanas atrás que la obra tiene un plazo de 4 años.

Este martes Mema recorrió junto al gobernador Rodolfo Suarez la zona que comprende las calles Juan José Paso, en Carrodilla, y Besares, en Chacras de Coria. Ya comenzaron a ejecutarse maniobras para desplazar maquinaria y para avanzar con la limpieza de los sectores.

La constructora CEOSA fue la única oferente y también es responsable de la construcción de la traza activa. En el último tiempo, CEOSA tuvo que ceder gran parte de sus activos a un banco y tiene en rojo el vínculo con otras entidades financieras. Desde el Gobierno aseguran que esto no afectará a la obra porque la empresa firmó convenios con los bancos para regularizar su estado y levantar los cientos de cheques rechazados sobre los que alerta el Banco Central. Sin embargo según la información oficial del BCRA, los cheques sin fondo se multiplican -incluyendo el inicio del mes de junio- y sigue en situación irregular en varias entidades financieras con las que tiene una calificación negativa.

La misma empresa CEOSA es la que tiene la concesión del perilago de Potrerillos, participa del consorcio de explotación de la Terminal, tiene vínculos cruzados con la empresa de energía de Mendoza EMESA que le ha significado pérdidas y arrastra una historia de obras con el Estado provincial. Fue la misma que hizo todos los otros tramos del metrotranvía.