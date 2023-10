Las trabas aduaneras que casi truncan el festejo de los alumnos del colegio Alva Edison

Cada uno llegó por su lado y se saludaron en la explanada. Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo recibieron en Casa de Gobierno a los alumnos del colegio Tomás Alva Edison que hoy regresaron al país luego de quedarse con el segundo lugar en el Mundial de Robótica de Singapur. Allí, los chicos contaron las dificultades que tuvieron con aduana para poder armar el robot y a pesar de ello se mostraron felices de ser subcampeones y dejar al país en lo más alto.

Ni Suarez ni Cornejo hablaron con la prensa luego del acto. Ambos tienen previsto participar hoy por la tarde en el acto que encabezará Patricia Bullrich en el Parque O'Higgins de Ciudad. Se saludaron como si no se hubiesen visto hace tiempo, por lo que probablemente se debían una charla previa antes de hablar con los periodistas que, indefectiblemente, preguntarían por las sorpresivas vacaciones que se tomó Rodolfo Suarez, que viajó al Caribe la semana pasada junto a su familia y regresó ayer a la provincia.

Cornejo y Suarez ingresando a Casa de Gobierno.

Luego de felicitar a los jóvenes por dejar al país en lo más alto, se retiraron juntos a Casa de Gobierno y dejaron en la explanada a la vicegobernadora electa, Hebe Casado, como única oradora. "Mendoza en educación viene haciendo muchas cosas que no se hacen en otras provincias. Los 180 días de clases incentivan éstas cosas. No es lo mismo tener 60 días de clase como en Chubut que tener 180 desde hace años. No es lo mismo que el chico esté dentro de la escuela aprendiendo, que estar afuera en una plaza o en la casa perdiendo el tiempo. Las horas de educación son horas de inteligencia que se usan de una forma o de otra y en esta escuela lo han logrado canalizar a través de la tecnología, de la robótica", manifestó la vicegobernadora electa.

Pero no todo fue sencillo para los jóvenes estudiantes que lograron el subcampeonato en Singapur. Aunque parezca mentira, compitieron en desigualdad de condiciones por una traba aduanera. En concreto, durante cuatro meses el kit del robot estuvo trabado en la aduana.

"Fue un arduo trabajo. Nos retuvieron el robot en aduana cuatro meses. Durante ese periodo de tiempo estuvimos con un kit de años anteriores haciendo mejoras en el prototipo. Una vez que nos llegó el kit teníamos solo un mes para trabajar en él y fueron 40 horas semanales que después pasaron a 60 horas. Fue un gran trabajo el que hicimos para llevar a Argentina a lo más alto", le contó a MDZ Ignacio, uno de los jóvenes que trabajó en GauchoBot. "Otros países tenían el kit desde mucho antes pero nosotros trabajamos mucho y a pesar de la desventaja llegamos a lo más alto", remarcó.

"La economía del conocimiento viene creciendo mucho en Mendoza y obviamente esto también va a ser un incentivo para que esto siga sucediendo", finalizó Hebe Casado.