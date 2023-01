Suarez se sumó a las criticas a De Marchi en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Las internas de la coalición política Cambia Mendoza se visibilizaron ayer en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. La reunión tenía como objetivo debatir la estrategia política tras el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que el Gobierno nacional impulsa. Entre los participantes estuvieron Alfredo Cornejo y el gobernador Rodolfo Suárez.

Hace unos meses el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi manifestó su deseo de ser gobernador y cuestionó duramente al frente Cambia Mendoza, generando la posibilidad de una ruptura. Además se ha expresado en varias ocasiones en contra de la gestión de Rodolfo Suárez, generando una grieta más profunda en el frente.

Al parecer, esta situación no pasó desapercibida en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Así lo reveló Alberto Asseff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, en MDZ Radio, detallando que el gobernador de Mendoza manifestó su preocupación por dicho conflicto.

“Rodolfo Suárez fue muy claro, para él es una situación muy tensa, hasta ridícula. No es porque no se le permita que participe en las PASO, lo que se está hablando es que Omar De Marchi dice: 'me estoy yendo a otro espacio'. Cuando el gobernador contó esto tomó la palabra el presidente del radicalismo, el gobernador Morales y reafirmó lo que dijo Suárez. Patricia Bullrich fue muy clara también, dijo que tomará cartas en el asunto y conversará con De Marchi, garantizando que esto se resolvería 'sí o sí'. Por su parte Horacio Rodríguez Larreta afirmó que la unidad es lo primero", detalló Assef.

El peligro de la paralización del Congreso

Entre los temas que se debatieron en el encuentre, el entrevistado detalló que se habló de que “hay una disociación muy grande entre la agenda judicial del Gobierno nacional, a pesar de que Sergio Massa intenta empujar otra agenda paralela, y las expectativas de la gente”.

En este sentido, el diputado afirmó que con respecto a la agenda económica que impulsa Massa, “estuvimos de acuerdo que mientras se rompan los puentes de enlace y relaciones, como lo están haciendo con el juicio político de la Corte, no habrá leyes. ¿Para qué sancionarlas si después no las reconocen? ”.

Finalmente Assef advirtió que la Corte no está para “agradar” al Poder Ejecutivo, sino para controlarlo y para custodiar la vigencia de la Constitución.