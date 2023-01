Modo campaña: nuevo "palo" de Omar De Marchi a Rodolfo Suarez

El diputado nacional del PRO Omar De Marchi volvió a arremeter contra el gobierno de Rodolfo Suarez en lo que respecta a su campaña para ser candidato a gobernador en las elecciones 2023. En esta ocasión, posteó en sus redes sociales que "Mendoza está entre las 3 provincias que menos crecieron del país", seguido de un gráfico con estadísticas.

Se trata de un nuevo capítulo en la interna entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) dentro del frente Cambia Mendoza en miras de los comicios de este año

"Mendoza está entre las 3 provincias que menos crecieron del país. Sólo superada por Catamarca y Santa Cruz. No es un problema del actual gobierno, porque se toman los últimos 15 años (2004/2021)", dijo De Marchi al suavizar su mensaje esgrimiendo que no es mera responsabilidad de la administración actual.

Aunque luego disparó que "es fundamental reconocer donde estamos para poder mejorar", lo que puede interpretarse como una indirecta si se tiene en cuenta que el radicalismo conduce la provincia desde 2015 y que la relación entre ambas fuerzas partidarias se encuentra en un momento delicado.

Mucho por hacer.



Mendoza está entre las 3 provincias que menos crecieron del país. Sólo superada por Catamarca y Santa Cruz.



No es un problema del actual gobierno, porque se toman los últimos 15 años (2004/2021), pero es fundamental reconocer donde estamos para poder mejorar. pic.twitter.com/2vQnWk8gCf — Omar De Marchi (@omardemarchi) January 3, 2023

En declaraciones recientes a MDZ Radio, el diputado del PRO habló de las últimas dos gestiones radicales y sostuvo: “¿Se han gastado mal los recursos? No, yo creo que han habido prioridades distintas que podemos compartir o no compartir. Por ejemplo, creo que el Estado provincial puso muchos recursos en planes como el Mendoza Activa, que algunos han sido buenos y en otros casos han sido medio regalos para algunos sectores que por ahí han sido poco productivos. No quiero plantearlo en términos de pelea, porque han hecho buenas gestiones tanto (Alfredo) Cornejo como (Rodolfo) Suarez con sus improntas distintas. Cornejo con un perfil un poco más combativo, Rodolfo con un perfil un poco más liviano pero son buenas personas y han hecho lo que mejor han creído de buena fe”.