Victoria Tolosa Paz reveló cómo seguirá la presecución a Cristina Fernández de Kirchner

Victoria Tolosa Paz afirmó que "la persecución judicial, las vallas y el magnicidio agigantaron la figura" la de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "A partir de la persecución judicial, más las vallas y el magnicidio, han agigantado la figura de Cristina", sostuvo la diputada nacional de Frente de Todos.

En diálogo con Sin Relato, Victoria Tolosa Paz consideró que "ha quedado muy al descubierto cuál es el objetivo, que no es sólo acallar las voces del peronismo y del Frente de Todos, sino que su principal líder quede proscripta" para las elecciones de 2023.

Por otra parte, la platense se refirió a los denominados discursos de odio y alertó que "no hay una consciencia plena de que lo sucedido en el intento de magnicidio no es producto de la casualidad o un loquito suelto, sino una construcción de una situación de violencia que se expresa desde distintos medios".

"Hoy la democracia no está en peligro por una dictadura militar, sino por el lawfare, el poder mediático, la Justicia, el poder económico. No tengo dudas de que van a utilizar todas sus fuerzas para no continuar con este proyecto político", finalizó.

Tolosa Paz acompañó ayer a Axel Kicillof en el acto de celebración del Bicentenario del Banco Provincia de Buenos Aires donde anunció que "luchará" para que "haya una normativa especial que rija el destino" de la banca pública. La jornada conmemorativa se desarrolló al aire libre, en el ingreso de la Casa Matriz del banco, ubicada en calle 7 entre 46 y 47, en La Plata, y contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales e intendentes de la provincia de Buenos Aires.

"Es buen momento para denunciar una deuda pendiente de esta etapa de la Argentina", dijo Kicillof durante su discurso y planteó que el Banco Provincia "es una entidad pública porque su dueño es el gobierno de la provincia", pero que "no está sometido a una normativa específica para la banca pública".