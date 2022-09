Exministro de Mauricio Macri fulminó a gremio de los neumáticos

Jorge Triaca analizó el conflicto que protagoniza el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA) y consideró que "se ha ido todo de madre y esto es una responsabilidad del Gobierno". El ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri señaló que el sindicato del neumático "mezcla la cuestión política, ideológica con la cuestión gremial" y aseguró que "se ha ido todo de madre y esto es una responsabilidad del Gobierno, con mucha claridad".

"Cuando uno ve que hay excesos por parte del sector empresario o trabajador, tiene herramientas como multas o quita de personería. Cuando se ven exceso de algunas de las partes, el Ministerio de Trabajo no tiene que titubear y resolverlo con el poder que le da el Estado", remarcó el ex diputado nacional. En diálogo con Cristina Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia, Jorge Triaca alertó que "las consecuencias de la impericia, la procrastinación, el no tomar las decisiones empiezan a generar esta distorsión que va en contra de los argentinos".

Para el ex funcionario nacional, los trabajadores "tienen que tener un gremio que tenga la inteligencia de cumplir su función, pero que no tenga abusos y los deje a todos en la calle". "Hay dirigentes sindicales que tienen ciertos equilibrios que entienden cuándo hay que negociar y cuándo hay que acordar y otros que tienen una visión ideológica muy sesgada y sólo apuntan a generar un conflicto de mayor nivel", manifestó. Y agregó: "Poner en orden el mundo gremial es una tarea que nos invoca el Estado".

Finalmente, Triaca se quejó del "silencio que ha habido en relación a los reclamos por parte de la CGT". "No veo a nadie rasgándose las vestiduras con una inflación del 100%", criticó