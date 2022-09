Neumáticos: el día clave de la lucha y el ministro que está en la cornisa

Tras fracasar las negociaciones entre empresarios y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que tenía como fin solucionar el conflicto salarial, Alejandro Crespo, quien pertenece al Partido Obrero y lidera el reclamo de Sutna, decidió seguir con las medidas de fuerzas e ir a cuarto intermedio hasta el día miércoles.

Ante esta realidad, la Mesa del Poder analizó el reclamo gremial que el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, dilató en resolver y lo coloca bajo el ala de "los funcionarios que no funcionan", grupo que lo definió alguna vez Cristina Fernández de Kirchner. Por tal motivo, Horacio Alonso, periodista de MDZ, se sumó al debate y apuntó que "hay mucho malestar con el funcionario dentro del Gabinete pero no lo van a destituir de su cargo en Nación".

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“Hay mucho malestar y presión contra Claudio Moroni. No creo que lo vayan a destituir, pero el Gobierno a través de Sergio Massa y la jefatura de Gabinete, se dio cuenta de que el conflicto de los neumáticos proviene desde hace más de 4 meses. Es más, los funcionarios dejaron crecer a un gremio que no es peronista, es bien de izquierda y se les fue de la mano", sostuvo Horacio Alonso.

Al mismo tiempo, el periodista remarcó que "la particularidad de este conflicto es que el Polo Obrero lleva adelante los reclamos porque los gremios como la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) están alineados al kirchnerismo y pretenden no generar problemas por el momento".

"Los dos anteriores son leales al kirchnerismo y no generarán problemas, pero el reclamo lo lleva adelante el Partido Obrero. El mismo que todos los días te corta la avenida 9 de Julio por los planes sociales, porque ellos viven del conflicto", enfatizó.

Manifestantes en las puertas del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, Alonso subrayó que "si los dirigentes del Sutna no arreglan cuanto antes el problema salarial, sus propios afiliados serán quienes marquen el ritmo del conflicto" e indicó el "día clave" que será el antes y después para la lucha gremial.

"En esta industria el día no trabajado no es remunerado. Por eso, hablando con gente de las terminales me comentaron que el 7 de octubre es un día clave porque cobran la quincena y cuando los trabajadores vean en sus sueldos que le han pagado por 8 y no por 15 días, podremos imaginarnos las quejas de este sector", concluyó.

