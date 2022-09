El Gobierno reedita un plan de Mauricio Macri con fuerte impacto en sectores populares

El programa Puente de empleo que impulsa el Gobierno se pondrá en marcha en 25 días y las divergencias en torno a lo que pasará con esta política pública ya comenzaron a notarse. La cartera que encabeza Sergio Massa, junto con Claudio Moroni, ministro de Trabajo, esperan que al menos 200.000 planes sociales se transformen en empleo en blanco. El desafío no es menor ni novedoso ya que la propuesta fue impulsada con otro nombre durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el ministerio estaba en manos de Jorge Triaca.

Las empresas que tomen personas que sean titulares de planes sociales, no pagarán la parte del salario equivalente al plan y tendrán por un año exención de aportes patronales que se financiarán vía Tesoro. Eso es esencialmente lo que el Gobierno ofrece al sector privado. Antes, en 2017, no alcanzó y el 4% de los que cobraban planes sociales se sumaron al mercado formal.

El primero de mayo de 2017, Mauricio Macri exaltado junto al difunto Gerónimo Momo Venegas, líder gremial de los peones rurales, anunció la puesta en marcha de un plan prácticamente idéntico al que impulsa Massa. Macri, efusivo, sostuvo aquel día: “aquel que recibió un plan lo pensó en términos de recibirlo por un tiempo hasta conseguir un trabajo, pero pasaron muchos años y todos ellos siguen en la misma situación, aquellos que tengan uno de esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan”, gritó Macri junto a Jorge Triaca, entonces ministro de Trabajo.

"Nosotros teníamos 600.000 planes y tuvimos un éxito en casi el 5% del total, no es fácil y ofrecimos incentivos muy fuertes a los empleadores, el plan del actual Gobierno es calcado al nuestro, pero es más compleja la situación", dijo Jorge Triaca a MDZ sobre este tema.

Y agregó: "Los incentivos son claves, pero hay que analizar qué riesgo de litigiosidad tiene un empresario al contratar, qué confianza genera el Gobierno en el sector privado, que hoy es ninguna, nosotros logramos incorporar muchas familias al sector mantenimiento, limpieza, seguridad y algo de sector rural”, detalló Triaca. Y cerró: “Si no te creen, si no generas confianza, no hay incentivo que valga”.

En términos estadísticos, el Indec anunció en aquel entonces la misma tasa de desempleo, es decir un 7% a nivel nacional. La diferencia nodal es la pobreza. En aquel entonces del 25,7% según el Indec -época en la que Agustín Salvia desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA certificaba como “alarmante” la situación social-.

Hoy, unos 2.800 argentinos por día se suman a los más de 38% de pobres y la cifra va en ascenso. La pobreza adolescente en el conurbano ronda el 70% y la indigencia casi duplicó en diez años. Los datos oficiales muestran que la pobreza entre las personas menores de 18 años alcanza un valor de 48% y se sitúa 10 puntos por encima de la población en general (38%): esto es 6,3 millones de niños.

Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero, coincide parcialmente con Triaca: “El plan es el mismo que quiso hacer Macri, no cambia nada con el empalme de Macri”, señaló. “Son fuegos artificiales porque el problema es la economía, cuando el país se desarrolle económicamente el país el contexto de generación se va a dar y todo va a cambiar, pero esto son parches que no suman”, definió.