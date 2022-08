Un referente piquetero estalló contra la auditoría de planes sociales pedida por Cristina Fernández de Kirchner

El 21 de junio Cristina Fernández de Kirchner sostuvo en Avellaneda la importancia de que el Estado vuelva a tener control de los planes sociales. Sus declaraciones causaron un tembladeral de los dos lados de la grieta.

“Cristina exigió la auditoría a los planes porque es consciente de que la tropa se le diluye y está viniendo con la izquierda, quiere tener el control de la tropa y no lo logra”. La teoría es de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero quien esta mañana comenzó a ver llegar personal de las universidades con planillas a dar por iniciada la auditoría en las agrupaciones que milita. “Una auditoría es otra cosa, estos son chicos con planillas de 35 preguntas para saber qué hace cada uno, se van a llevar muchas sorpresas, de gente que no cobra un plan pero trabaja en el movimiento”, dijo a MDZ Belliboni.

Algunos rincones de Santa Fe y la localidad de Lanús fueron el botón de muestra que eligió el Gobierno para dar por comenzado el largo proceso que, según pudo saber este medio, puede tardar hasta un año en lograr que 1.300.000 personas le cuenten al Estado cuánto dinero perciben para hacer qué cosa en cada lugar del país. En el caso de Luis D´Elía, hoy más cercano al Gobierno y a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la mirada es distinta a la del PO.

“En MILES, mi agrupación, somos unos veinte mil planes que cobramos, y me parece bien que el Estado quiera saber qué hacemos, no veo lo malo”, aseguró D'Elía a MDZ. “Son tipos de las universidades que vienen a hacer su laburo, prefiero eso y no los fiscales macristas, me parece bien”, añadió.

Con respecto a las tareas que realizan quienes cobran en su agrupación, coincidió con Belliboni: “Van a encontrar mucha gente laburando que no cobra, acá es al revés, no hay personas que trabajan y cobran o que cobran y no trabajan, hay muchos colaborando sin cobrar”, definió.

Con respecto al concepto del plan social, Belliboni sí tuvo una mirada distintiva en términos de retribución por la tarea cumplida: “El plan se tiene que cobrar aunque no trabaje. Los que no tienen trabajo, no lo tienen porque fracasó un Gobierno, no por otro motivo, tienen que seguir cobrando aunque no hagan una actividad”, explicó.

El dirigente también expresó: “La auditoría la tienen que hacer sobre la deuda externa, sobre los negocios de la obra pública, sobre el Ministerio de Desarrollo Social que sigue habiendo, eso tienen que auditar, no los planes, no tiene injerencia en el presupuesto, es algo mínimo, marginal, es un error lo que están haciendo”, cerró.