El insólito cruce entre la vecina de Cristina Fernández de Kirchner y un hincha de Boca

Tras los violentos incidentes que tuvieron lugar el sábado en el barrio de Recoleta, los militantes oficialistas que defienden a la vicepresidenta acusada de liderar una asociación ilícita tuvieron varios enfrentamientos con los vecinos de la zona.

Hoy por la mañana hubo un tenso cruce entre un militante kirchnerista y Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Fernández de Kirchner, donde el militante se ocupó de insultarla y de decir improperios sobre los vecinos del barrio. A los mismos, los llamó gorilas y les dedicó: "¡Que se caguen!".

La vecina estaba contando a TN lo que había ocurrido en los días previos y sobre cómo los manifestantes “dejaron todo hecho una mugre, como si nada”. Al mismo tiempo, Tezanos Pinto reconoció que "es súper válido" que fueran a manifestarse los que estuvieran a favor.

Allí apareció Sebastián, el militante kirchnerista que interrumpió diciendo: “¡Vamos la jefa!” y “hay que coparles el barrio a estos gorilas”. La vecina de Cristina vio que tenía una campera de Boca y aseguró: "Encima sos de Boca".

Ahí mismo, Ximena lo paró y le dijo: “Vos te pudiste comprar esa campera porque trabajaste, porque te rompiste, pero si no hubiera un orden vos no podrías producir y no podrías laburar”. El hombre solo se mantuvo insultando a los vecinos de Recoleta y defendiendo que Cristina viva en ese barrio tan estrechamente relacionado a la clase alta y al antiperonismo.

“Agarrá una o dos personas de los edificios estos y que te expliquen de qué es la causa; saltan a decir chorra, yegua, que se vaya, y no tienen ni idea”, agregó Sebastián y criticó las marchas que organizaron los vecinos contra la expresidenta.

La causa Vialidad, tras el pedido de pena del fiscal Diego Luciani y del fiscal Sergio Mola, continuará con los alegatos de las defensas de los imputados. La fecha para el inicio de estas audiencias es el lunes 5 de septiembre a partir de las 8.30.