¿Hay posibilidad de diálogo entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri?

El especialista político Claudio Jacquelin analizó la posibilidad de un diálogo entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri y dijo que no habrían puntos en común posibles entre ambos.

“La posibilidad del diálogo hay que analizarla sobre la base de qué puntos pueden dialogar, cuáles son los incentivos y los resultados esperables, si no tenemos en cuenta esas tres dimensiones va a ser muy difícil ver qué viabilidad tiene ese diálogo y las posibilidades que tienen de llegar a un punto completo”, argumentó.

Para el especialista la posibilidad de que ese diálogo se concrete es altamente improbable “más allá de las formalidades de un encuentro o una foto, no veo incentivos suficientes para alcanzar un punto de encuentro sobre temas sensibles. Hoy tenés a Cristina Fernández de Kirchner con un problema gigantesco que es su situación judicial. Ella entiende que no depende de las pruebas que hay acumuladas en las causas sino de una persecución política. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de encuentro que puede hallar alguien que no considero legitima su derrota en 2015, que considero ilegítimo a su sucesor, y que considera ilegal y persecutorio en términos políticos su situación judicial y que tiene expectativas de seguir conduciendo su partido político desde su centralidad?”.

En cuanto a quién representa el máximo lugar opositor, Mauricio Macri, el especialista cuestionó: “¿Cuáles son los puntos que pueden tener de encuentro sobre esa base de diferencias? Lo que no encontramos a diferencia de un mes atrás es la sensación de colapso económico inminente, sin contar tampoco con la posibilidad de que haya una figura mediadora para que suceda. Veo altísimamente improbable ese diálogo”.

También hay un sector, según argumenta el especialista, que se arraiga a esos dos polos irreconciliables. "Desde la perspectiva de los votantes no hay una demanda con suficiente potencia para que ocurra el diálogo. Además están deslegitimados por los mismos votantes, esos votantes que en núcleos duros representan el 40% pero que después ese otro 60% los considera con más imagen negativa que positiva a todos. Es muy difícil que haya alguna legitimidad para sentarse en una mesa sin sentir que estás traicionando a los que te sostienen, que son los duros y son los que te permiten que tengas una sobrevida política”.

Finalmente el especialista argumentó: “Hubo acercamientos al diálogo desde las terceras líneas, pero ninguna tiene la consistencia, la planificación, ni la organización suficiente para que sea viable. Se han dado con el objetivo de evaluar dónde posicionarse públicamente. Todos tienen una intención de hacerlo público, inclusive la aparición de Cristina Fernández de Kirchner con los curas, todas tienen intención de crear la sensación de que se está dispuesto a dialogar, con el objetivo de dar la imagen de que el otro no quiere hacerlo. No hay una vocación real de diálogo sino de hacer pública una intención que no parece sincera o sostenida en hechos destinados a producir un acontecimiento. Puede haber una foto, una instancia donde a lo mejor se sienten, ahora que esto resulte conducente para cambiar la dinámica de confrontación de los principales referentes de la política argentina hoy, y los que hoy reúnen buena parte de la cantidad de votos, resulta complicado”.