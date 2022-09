Un referente de la UCR pide por la unión de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y referente de la Unión Cívica Radical Facundo Manes propuso que los expresidentes argentinos se muestren juntos para ponerle un "freno a la violencia", luego del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Qué bueno y ejemplar sería, en un día como hoy, ver juntos a nuestros expresidentes en un gesto histórico para poner un freno a la violencia", escribió Manes en su cuenta de Twitter.

El jueves por la noche, en medio del clima de tensión, fue uno de los primeros políticos de la oposición que se solidarizó con la exmandataria: "Condenamos fervientemente la violencia", sostuvo.

Qué bueno y ejemplar sería, en un día como hoy, ver juntos a nuestros ex presidentes en un gesto histórico para poner un freno a la violencia. — Facundo Manes (@ManesF) September 2, 2022



La semana pasada, el neurólogo se negó a firmar el pedido de juicio político que encabezó el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Diego Luciani que acusó a Cristina Fernández de Kirchner -entre otros ex funcionarios- a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El radical fue el único que se abstuvo del pedido al argumentar que, si bien las declaraciones del mandatario fueron repudiables, no configuraron una situación que amerite la destitución del mandatario.

Las críticas de su compañeros de coalición no tardaron en llegar, por lo que Manes se encargó de aclarar que la negativa apuntaba a preservar la institucionalidad.

"Lo que dijo el Presidente es bochornoso, repudiable, yo lo rechazo totalmente. Es gravísimo, pero los países fracasan por las instituciones y el pedido de juicio político es una medida extrema", argumentó.

Y reveló: "Hubo una discusión, seria, larga, pero el bloque no es una manada. No estoy de acuerdo, no voy en contra del bloque. Quiero ganarle al kirchnerismo, transformar la Argentina para que no vuelvan, pero quiero valorar las instituciones".