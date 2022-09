El denigrante calificativo de José Luis Espert para Alberto Fernández

José Luis Espert tildó a Alberto Fernández de "bestia" por su cálculo sobre el aumento de la inflación en Estados Unidos. "En Estados Unidos pasó de 1 a 10%, ese país tuvo una inflación de 900%", afirmó de manera errónea el jefe de Estado durante la entrevista que brindó al canal español Telecinco.

En las redes sociales, explotaron las burlas y las ironías contra el Presidente. José Luis Espert salió a corregir el cálculo del primer mandatario y publicó en Twitter: "En EE.UU. la inflación interanual en diciembre 2020 fue de 1.3% y en junio pasado tocó un máximo de 9,0%. Luego, 9.0/1.3=6.9, casi 7. O sea que la inflación se multiplicó por 7, fue 600% más alta. Pero para el bestia de @alferdez 600% es 900% y ese 900% es LA Inflación".

En EEUU la inflación interanual en diciembre 2020 fue de 1.3% y en junio pasado tocó un máximo de 9,0%. Luego, 9.0/1.3=6.9, casi 7. O sea que la inflación se multiplicó por 7, fue 600% más alta. Pero para el bestia de ??@alferdez? 600% es 900% y ese 900% es LA Inflación. pic.twitter.com/t8B9YX33AU — José Luis Espert (@jlespert) September 14, 2022

José Luis Espert también anticipó que "la inflación llegará al cien por ciento anual" y que, como consecuencia, "habrá una caída muy fuerte de los ingresos reales de la sociedad y una caída muy fuerte del consumo". En ese sentido, afirmó que "eso va a requerir de varios planes platita y eso va a acelerar la inflación y la brecha cambiaria" en víspera del año electoral.

Consultado por si debe rendir cuentas a los organismos internacionales o a Cristina Kirchner para continuar el plan económico en 2023, Espert aseguró que "le va a tener que pedir autorización a Cristina para cumplir con el FMI" porque implicaría "un ajuste en un año electoral". El economista volvió a pedir por "una reforma laboral en sintonía con las leyes laborales de los países donde no hay trabajo precarizado, donde no hay trabajo en negro y donde las empresas no tienen temor a tomar gente como ocurre en la Argentina".

Y agregó que "hay que descentralizar los convenios colectivos, las afiliaciones a los sindicatos deben ser voluntarias y limitar los mandatos de los secretarios generales". "Hay que sumar que la actividad sindical debe ser incompatible con cualquier otro tipo de actividad. Hoy tenemos sindicalistas diputados, senadores, empresarios y dueños de medios", completó. Por último, Espert se refirió a su armado político pensando en el 2023 y tomó distancia de una posible unificación de los liberales y libertarios dentro de un mismo espacio.

"Yo hoy hablo en representación de Avanza-Libertad, que fue el espacio liberal más votado del país. Vamos a seguir sacando músculo en la provincia de Buenos Aires, debemos retribuirle a los bonaerenses todo lo que hicieron por nosotros", cerró.