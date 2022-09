Continúa la "guerra fría" entre el Gobierno provincial y San Rafael

El gobernador Rodolfo Suarez visitó este miércoles el departamento de San Rafael en la entrega de diplomas del Programa Mendoza Capacitación Intensiva en Tecnologías de la Información 2022 y posteriormente a la inauguración del reservorio Canal Vila en el distrito Rama Caída. Desde la comuna dirigida por Emir Félix dijeron a MDZ que "nunca les llegó invitación a los eventos" y que se trata de la primera visita del mandatario provincial al municipio sureño en 333 días. "La última vez que vino fue el 16 de octubre de 2021", manifestaron.

Lo expresado por el departamento de representación peronista no es casualidad. Semanas atrás se agitó el avispero cuando se dio comienzo a una fuerte pelea entre el intendente Félix y el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, debido a una serie de reclamos por el otorgamiento de más recursos para la policía sanrafaelina.

“El intendente Emir Félix critica el accionar de la Policía sin tener en cuenta que esta situación es producto del gobierno kirchnerista del cual es parte. Un intendente que jamás se involucró en temas de seguridad como lo hacen otros municipios. Hace la vista gorda y no colabora en nada”, dijo Levrino a través de sus redes sociales.

Emir Félix, intendente de San Rafael.

A partir de esto, el conflicto fue escalando y hasta el propio gobernador Suarez se refirió a la temática. "En primer lugar, el intendente Félix es parte del Gobierno que a nivel nacional lleva adelante Cristina Kirchner porque Alberto Fernández ya no lo hace... Nosotros no podemos equipar a la Policía porque hacemos licitaciones y no se presenta nadie. No hay para comprar vehículos, no hay para comprar lo que necesitamos para el normal funcionamiento. Primero debería ocuparse de eso y hacer mea culpa".

A modo de respuesta, Félix señaló en MDZ Radio que “hay cosas que se resuelven sin plata y sin móviles. A veces se pueden arreglar las cosas hablando con los vecinos, pero nosotros no tenemos a nadie desde el Ministerio que hable con los sanrafaelinos, porque no vienen; y menos el gobernador de la provincia”.