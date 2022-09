Emir Félix volvió a cargar contra Raúl Levrino con una particular denuncia

Tras el pase de factura entre el intendente de San Rafael, Emir Félix y el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, por la falta de móviles y comisarías en la comuna sureña, el jefe comunal declaró a MDZ Radio que los policías de su municipio trabajan en un tráiler para cuidar un helicóptero que nunca estuvo en el destacamento policial.

De esta manera, Félix señaló que esto es producto de que Levrino desconoce la realidad de la inseguridad de la provincia y que se entera de los hechos delictivos mediante los medios de comunicación.

“El ministro no sabe lo que pasa, tal ejemplo lo puedo contar porque hay un cuerpo aéreo de la Policía que pertenece a la unidad de los helicópteros provinciales. Ellos se instalaron acá y nunca más esa nave volvió. Mantienen a 5 policías que le realizan custodia a un helicóptero que no está”, expresó Félix.

Y añadió: “Se prometió que una de esas naves iba a estar y eso nunca pasó. En su momento, agradecimos ese anuncio, pero fue solo eso. Lo curioso es que hay una camioneta con 5 personas en un lugar que no hay nada y es insólito. Esto es un problema por la falta de conocimiento de la realidad producto de que Raúl Levrino nunca camina”.

Raúl Levrino

Al mismo tiempo, el intendente desconoce el motivo de la decisión del Ministerio de Seguridad de mantener a una “unidad cuestodiando nada”. “No sé si responde a un problema de desinterés o desapego al trabajo. No hay presencia del ministerio y los policías tienen que trabajar con los únicos medios que tienen para hacerlo. Encima, el departamento de San Rafael es muy grande”, explicó.

También contó cómo funciona el tráiler policial y expresó que muchos sanrafaelinos no denuncian la inseguridad de la zona porque "no poseen ninguna comisaría cercana a sus domicilios". “El destacamento funciona hace años en un tráiler y hemos puesto hasta materiales para que siga funcionando. Esto es un problema de voluntad política y no de recurso. Yo también tengo problemas para comprar camiones, pero me adapto a la demanda y tengo que levantar la basura igual”, aseguró el intendente.

El destacamento policial.

Por último, Félix sostuvo que tanto los problemas de inseguridad como los sociales se pueden resolver a través del diálogo entre funcionarios e intendentes, dejando de lado las grietas ideológicas. “Hay cosas que se resuelven sin plata y sin móviles. A veces se pueden arreglar las cosas hablando con los vecinos, pero nosotros no tenemos a nadie desde el ministerio que hable con los sanrafaelinos, porque no vienen; y menos el gobernador de la provincia”, sentenció.