Una vieja promesa resuena y crecen las tensiones entre Rodolfo Suarez y Emir Félix

Esta última semana quedaron al descubierto los chispazos existentes entre la conducción del departamento de San Rafael y el Gobierno provincial. La comuna sureña exigió más recursos en materia de Seguridad y destapó una olla que derivó en una serie de chicanas expresadas por el gobernador Rodolfo Suarez, el intendente Emir Félix y el ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino. También se reclama que el mandatario no realice visitas con mayor frecuencia.

Lo que comenzó como un comentario en una gacetilla de prensa municipal por hechos de vandalismo en la localidad de Real del Padre terminó en que -como suele decirse- "se sacaran los trapitos al sol" entre funcionarios al mencionar situaciones de inseguridad en el sur provincial. Entre los aspectos mencionados se pone en cuestionamiento la cantidad de visitas del staff del Gobierno a San Rafael. En tanto, desde el equipo de gestión de Suarez y el radicalismo de la comuna señalan que Félix "no se involucra en lo que refiere a seguridad".

“El intendente Emir Félix critica el accionar de la Policía sin tener en cuenta que esta situación es producto del gobierno kirchnerista del cual es parte. Un intendente que jamás se involucró en temas de seguridad como lo hacen otros municipios. Hace la vista gorda y no colabora en nada”, sostuvo el ministro Raúl Levrino en su cuenta de Twitter, apenas inició la disputa.

El conflicto escaló y se sumó la voz de Suarez, quien dijo este último jueves en una conferencia de prensa realizada en el marco del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal que "en primer lugar, el intendente Félix es parte del Gobierno que a nivel nacional lleva adelante Cristina Kirchner porque Alberto Fernández ya no lo hace... Nosotros no podemos equipar a la Policía porque hacemos licitaciones y no se presenta nadie. No hay para comprar vehículos, no hay para comprar lo que necesitamos para el normal funcionamiento. Primero debería ocuparse de eso y hacer mea culpa".

También añadió: "Félix jamás se involucró en el tema seguridad como lo hacen otros intendentes. Entonces debería tener prudencia con lo que dice. Hoy estamos ante una serie de dificultades porque nadie se presenta en las licitaciones. Eso ocurre en un país patas para arriba".

Félix manifestó su malestar con la provincia en materia de Seguridad.

Ese mismo jueves, Félix dialogó con MDZ Radio y sostuvo: “Hay cosas que se resuelven sin plata y sin móviles. A veces se pueden arreglar las cosas hablando con los vecinos, pero nosotros no tenemos a nadie desde el ministerio que hable con los sanrafaelinos, porque no vienen; y menos el gobernador de la provincia”.

En ese sentido, aseguró que desde el municipio realizan acciones para "combatir los hechos de inseguridad" y resaltó que ni el funcionario provincial ni el gobernador Rodolfo Suarez viajan al departamento del sur para interiorizarse sobre las situaciones que viven los vecinos.

De esta manera, salió a la luz el malestar de los sureños por las escasas visitas de las autoridades. Durante la campaña en las elecciones de 2019, Rodolfo Suarez prometió que instalaría una oficina en San Rafael, para así visitarla una vez por mes en el desarrollo de su gestión. "En octubre de 2021 vino un almuerzo de las fuerzas vivas. Fue la última vez. En 2022 todavía no tenemos el placer de recibirlo", deslizaron allegados al municipio de conducción peronista al mencionar lo expresado tres años atrás.

Ante la consulta de este diario acerca de este viejo compromiso, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Rafael, Francisco Mondetto, le restó importancia y esgrimió que "eso no hay cambia el beneficio de los sanrafaelinos. El San Rafael de 2019 no es el mismo, por ejemplo por la pandemia. Esto no cambia la gestión".

Respecto a la pelea entre el Gobierno y la intendencia conducida por Félix fue tajante. "Hay una realidad: la gestión es de alumbrado, barrido y limpieza. Hace tres años que tengo presentado un proyecto para crear un cuerpo de preventores con asignación presupuestaria y nunca tratada por el oficialismo en en el Concejo Deliberante.

"En San Rafael se tiene más de 3.000 personas que dependen del propio municipio y no ninguna s destinada a cuidar los vecinos. Mientras que la Ciudad de Mendoza el 25% de los trabajadores están involucrados en seguridad vial o cuerpo de preventores. Acá cero son para seguridad", manifestó y concluyó que desde su partido creen que "publicar tuits no es dar respuestas en materia de seguridad".