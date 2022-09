La crisis de Juntos por el Cambio en Chubut genera un terremoto a nivel nacional

“Hay una gran mayoría que plantea en el partido que plantea la necesidad de eliminar las PASO”, dijo en declaraciones radiales el presidente de la UCR de Chubut, e intendente de Rawson, Damian Biss. Sorpresivamente blanquea las denuncias que empezaron a circular sobre un acuerdo que había cerrado con el gobernador Mariano Arcioni a cambio de la administración del puerto de Rawson.

La actitud de Biss generó una fuerte reacción por parte de un sector del radicalismo chubutense y fuertes cuestionamientos del senador del PRO, Nacho Torres, el favorito para la candidatura a gobernador de JxC. La crisis tomó enseguida dimensión nacional y salieron a criticar este supuesto pacto varios referentes nacionales, entre ellos Mauricio Macri, quien ha estado en contacto con Torres en las últimas horas.

“En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación”, escribió Macri en su cuenta de Twitter.

También se sumó el senador misionero Humberto Schiavoni: “El proyecto para eliminar las PASO en Chubut es un grave retroceso para la democracia. Mi repudio ante esta maniobra electoral del oficialismo para mantenerse en el poder. La democracia es innegociable”. Pero el fundador del PRO fue mucho más enfático en sugerir cierta complicidad dentro de JxC. Obviamente que sin nombrarlo se refería al intendente de Rawson.

En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 12, 2022

En el entorno del senador nacional del PRO aseguran que recibió respaldos de toda la dirigencia nacional de su partido y también de varios radicales como Martín Lousteau, Mario Negri y Gerardo Morales. Sin embargo, el gobernador jujeño no solo no hizo públicas esas expresiones, sino que decidió salir a cuestionar a Macri y le reclamo que sus referentes provinciales cuiden las formas. Un ataque a Torres y además una forma de no condenar el comportamiento del presidente de la UCR de esa provincia.

El presidente del Comité Nacional del radicalismo agregó que “que ordenar el territorio. Eso es lo que nos estamos planteando con (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich que es más sensata y conocedora de la realidad de Chubut que Mauricio Macri", enfatizó. Esta tensión demuestra que la relación entre el jujeño y el expresidente se viene deteriorando. Pero Biss planteó que

Biss también sorprendió con sus recientes declaraciones al expresar que “la mayoría de radicales en la reunión de Trevelin están trabajando abiertamente desde hace tiempo con el PRO", citando el caso de la legisladora Edith Terenzi, de quien lamentó que "ventile" cuestiones del partido que se discuten puertas adentro. “Si la intención es trabajar para otro espacio, está bien que lo hagan, pero no está bien que lo realicen como si fuesen un sector representativo del partido porque no lo son", agregó el polémico intendente a quien vinculan con Facundo Manes.

Ese sector interno del radicalismo chubutense ha decidido armar una línea interna en contra del titular partidario generando un peligroso clima de fractura. También destacan que el propio intendente se mostró a favor d ela idea de Manes, de propiciar una interna cerrada para que el radicalismo elija sus candidatos antes de las PASO nacionales. Lo concreto es que el escándalo chubutense vuelve a poner en evidencia la tensión interna que siempre aparece como “halcones” y “palomas”.