La estrategia de la UCR para no perder por paliza en la interna de Juntos por el Cambio

“Cada vez resulta más claro que tenemos que llegar a un acuerdo con el larretismo y llevar a Diego Santilli como candidato a gobernador”, dice a MDZ un dirigente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. “Sería una decisión de sentido común, no tenemos ningún referente que sea competitivo como el Colo, es una realidad que estamos internalizando, algunos estamos más convencidos y otros van cayendo de a poco”, agregó el hombre de la UCR del Gran Buenos Aires.

“Actualmente tenemos solo dos candidatos: Martín Tetaz y Gustavo Posse, y ninguno de los dos logrará ser competitivo en una PASO contra Santilli, probablemente saquen menos votos que Manes el año pasado”, dice un intendente radical muy realista. La mayoría de las fuentes consultadas consideran que Tetaz es un buen candidato, pero todavía no está bien instalado sobre todo en el conurbano. “Tiene un futuro enorme pero está más para el 27 donde va a llegar con mayor nivel de conocimiento y experiencia política”, agrega.

En cambio lo de Posse es diferente. El intendente de San Isidro tiene más trayectoria, pero sus idas y vueltas lo han transformado en un dirigente “poco confiable” para el establishment del radicalismo bonaerense. Nadie se olvida que el año pasado no quiso arreglar con Manes y finalmente jugó en San Isidro con Santilli. “Gustavo no juega en equipo, siempre piensa en la suya, además no mide bien por más que tengo mejor nivel de conocimiento que Tetaz u otro candidato que circule por ahí”, agrega un legislador provincial.

“También tenemos que entender que los 32 municipios radicales juntan 350.000 votantes, mientras que solo en Lanús hay 450.000, ahí es donde el PRO nos hace la diferencia, no tenemos un distrito más populoso que Tandil y ellos manejan además de Lanús, Tres de Febrero, General Pueyrredon, Campana o Bahia Blanca”, analiza con contundencia un dirigente con larga trayectoria dentro del radicalismo.

Los que se aferran al pragmatismo sostienen que el presidente del partido, Maxi Abad, debe cerrar un acuerdo con Larreta y Santilli que incluya un lugar en la fórmula y quedarse con varios municipios. “En eso tenemos que hacer valer lo que tenemos y no entregarnos como hizo Daniel Salvador, que no negoció nada y encima terminó metiendo en 2019 a su hijo en la lista de diputados nacionales”, agrega un crítico del anterior vicegobernador.

Esta movida que aún no ha sido blanqueada por la conducción de la UCR del principal distrito del país podría generar un aval muy importante para Santilli en detrimento de sus competidores, sobre todo Cristian Ritondo. Pero puede ser el inicio de una negociación aún más profunda que podría derivar en un respaldo orgánico al proyecto presidencial de Larreta. Obviamente no podrían avanzar en esa dirección, salvo que lo apruebe la Convención Nacional que conduce paradójicamente Gastón Manes, quien no se siente nada cómodo con la idea de algunos de sus correligionarios de desactivar la candidatura presidencial de su hermano.