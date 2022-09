La picante interna del PRO que Mauricio Macri mira por TV

La interna del PRO está al rojo vivo y así lo muestran las reuniones que en paralelo organizaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con dirigentes de la provincia de Buenos Aires aunque, en el recuento inicial, todos los votos parece que estuvieron en Villa Raffo, donde Diego Valenzuela ofició de guía y recibió a más de cuarenta candidatos, la mayoría ganadores de las internas locales en los territorios de la Primera y Tercera Sección Electoral, es decir, el Conurbano bonaerense.

Acompañado por su candidato a gobernador, Diego Santilli, y por Hernán Lacunza, ex ministro de Economía bonaerense y nacional en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, el alcalde porteño acuñó una frase que hasta hace algunos meses sólo se le escuchaba a Joaquín De la Torre, el ahora candidato a gobernador de Patricia Bullrich: “No sólo debemos ganar o presentarnos a una elección, sino debemos tener en claro el para qué”.

Más contundente que en otras ocasiones, Rodríguez Larreta les dijo a los dirigentes “territoriales” lo que más querían escuchar. Que iban a contar con todo su apoyo (muchos dijeron si también iba a entrar el costo de las campañas) porque él estaba harto de las “derrotas dignas”.

Ramiro Tagliaferro, Martiniano Molina, Lucas Delfino, Anibal Asseff, Segundo Cernadas y David Zencich fueron algunos de los históricos ganadores territoriales presentes, aunque en el caso de éste último tuvo que aceptar, amargamente, que la senadora Aldana Ahumada, pedida personalmente por Néstor Grindetti, también estuviera ahí como precandidata en Merlo.

También participó Agustina Ciarletta, aliada en San Fernando de Alex Campbell, uno de los organizadores del tándem Cristian Ritondo-María Eugenia Vidal. El otro que aceptó la invitación aunque más de una vez se supuso candidato opositor a Santilli fue Gastón Di Castelnuovo, de Ituzaingó.

Si bien no se asemeja a la dinámica de la escuela de formación para futuros intendentes que instauró previó a la campaña de 2019 Jorge Macri, algo de eso hay en el formato elegido para la presentación en Tres de Febrero, donde su intendente no dudó en bajar claras líneas de lo que cree que se debe hacer y qué no se debe repetir.

Para Valenzuela, lo más importante es tomar en cuenta “la palabra y el sentir de los dirigentes territoriales. Los intendentes y referentes de cada localidad, ya sea del Conurbano o del interior, tienen mucho más claro qué hacer y qué se necesita en cada localidad que la mayoría de los ministros o funcionarios que recién llegan” fue una de sus frases más filosas.

En el Yachting Club de Vicente López, en tanto, Patricia Bullrich convocó a su dirigencia de la Primera Sección Electoral, compuesta por mucha gente de la asociación civil y menor encaje en la política estructural, y tuvo como presencia estelar al senador De la Torre, quien avanzó en un acuerdo con la exministra de Seguridad para pelear por la gobernación bonaerense.

La llegada del actual senador, que habría incomodado a Javier Iguacel, el primer elegido por Bullrich para competir en la provincia de Buenos Aires, es un acuerdo que le sirve por igual a los principales involucrados. Por un lado, la presidenta del PRO suma al primer dirigente de peso territorial en un distrito estratégico como San Miguel, ubicado en el corazón del Gran Buenos Aires, y éste, a su vez, consigue a una llamadora de votos que lo elevará considerablemente en su nivel de conocimiento y atracción electoral.

“Es una suma que suma de verdad. Además, son personas con valores simbólicos y emblemáticos que no pueden comprarse con dinero”, fue la única referencia que hicieron los organizadores del encuentro que aún se realizaba frente al Río de la Plata y que contaba, entre otros, con la presencia de Nicolás Masot, Martín Culatto, Eduardo Amadeo, Julio Asseff, Gerardo Milman y Patricia Vázquez, entre otros. De hecho, para que nadie se sienta incómodo, De la Torre e Iguacel compartieron escenario y dieron su visión de lo imprescindible que es “la fuerza del cambio”.