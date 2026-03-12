El Aeroclub Mendoza se muda a la Base Cóndor con una inversión millonaria en dólares

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves un convenio con el Aeroclub Mendoza para que la entidad se mude de La Puntilla a la Base Cóndor , donde actualmente funciona el Cuerpo de Aviación Policial. El acuerdo contempla una inversión de más de 3 millones de dólares en mejoras en la infraestructura del predio.

Mediante el Decreto Nº 452, el Ejecutivo provincial aprobó el convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Asociación Civil Aeroclub Mendoza. El acuerdo contempla que la histórica entidad aeronáutica comenzará a funcionar en el predio ubicado en El Challao y podrá desarrollar actividades de escuela de vuelo y operación aeronáutica, en coordinación con el Ministerio.

El Aeroclub Mendoza estuvo funcionando durante décadas en la zona de La Puntilla, pero el año pasado una ley provincial transfirió el predio a la Municipalidad de Luján de Cuyo. El municipio planea impulsar un polo de desarrollos inmobiliarios y comerciales en esta zona codiciada, lindante al barrio Palmares, Palmares Valley y Chacras Park. Por este motivo obligó a mudar a la entidad.

Finalmente, la asociación resolvió mudarse a la Base Cóndor a partir de un acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial.

El convenio establece que el Aeroclub Mendoza se compromete a concretar un plan de inversión por la suma de 3.476.600 de dólares.

Este plan de mejoras contempla la intervención en la infraestructura existente, que incluye trabajos en la pista de aterrizaje, el sistema de balizamiento, hangares y áreas de apoyo operativo.

Las obras deberán ser presentadas mediante un proyecto técnico y contar con la autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Cuerpo de Aviación Policial.

La letra chica del convenio

Además de las mejoras en la infraestructura, el acuerdo contempla instancias de cooperación técnica y capacitación aeronáutica, lo que permitirá fortalecer el intercambio de conocimientos entre pilotos y personal especializado

También se prevé que, ante emergencias o requerimientos operativos especiales, el Aeroclub Mendoza pueda colaborar con aeronaves civiles y pilotos, ampliando así la capacidad de respuesta ante contingencias o misiones humanitarias.

aeroclub abandono (1) Rodrigo D'Angelo / MDZ

El acuerdo establece que el Aeroclub se hará cargo exclusivamente del costo de la realización de todo tipo de obras, mejoras y acondicionamientos que deban efectuarse en el predio para obtener autorizaciones y habilitaciones.

Todas las mejoras quedarán a beneficio del inmueble sin derecho alguno del Aeroclub a obtener reintegro o indemnización por las mismas.

Entidad centenaria

La historia del Aeroclub Mendoza se remonta al año 1915, cuando un grupo de aficionados a los aviones lo fundó y comenzó a operar en los terrenos donde actualmente se encuentra el Aeropuerto provincial y la IV Brigada Aérea.

A mediados del siglo pasado se trasladó a Luján y en 1973 tras una expropiación la Municipalidad de Luján de Cuyo entregó en comodato por 50 años al Aeroclub de Mendoza el terreno de La Puntilla para que pudiera funcionar la institución a través del Decreto Ley N°473/1973.

Esa concesión venció en 2023 y la comuna decidió no renovar el convenio debido al crecimiento residencial y comercial que tuvo la zona en las últimas décadas y el peligro que podría implicar el desarrollo de la actividad en una zona urbana.

base condor pista instalaciones (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

Demanda judicial

La entidad aeronáutica llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza impulsando una acción de inconstitucionalidad y una declaración de certeza respecto a la legalidad de la ley que modificó las condiciones en las cuales Luján le había cedido el predio de La Puntilla.

Actualmente el expediente se está tramitando en el Aleto Tribunal. El Aeroclub planteó que el municipio avanzó de manera "improcedente" en la modificación de la finalidad pública de la expropiación lo que resultó "absolutamente inconstitucional a la luz del Art. 17 de la Constitución Nacional”, punto que se refiere a la inviolabilidad de la propiedad privada.