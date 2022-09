La dura queja de Victoria Tolosa Paz contra el macrismo

Victoria Tolosa Paz cuestionó que la oposición no haya participado en la "Misa por la paz y la fraternidad" celebrada en la Basílica de Luján tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresó una dura queja contra Juntos por el Cambio: "Me parece una falta de conciencia. Están muy alejados de la realidad y la sociedad. Hay muchos argentinos que no piensan como nosotros pero igual fueron. La misa era una señal de paz, no era la misa del kirchnerismo".

La diputada nacional del Frente de Todos sostuvo que "si ese intento hubiese caído en Macri o Bullrich, no tengo duda donde hubiesen estado cada uno de los dirigentes del Frente de Todos". En ese sentido, Victoria Tolosa Paz manifestó que "ante semejante nivel de violencia, convocamos al repudio masivo" y, respecto al rol de la oposición, subrayó en diálogo con Radio Nacional: "Esperábamos que repudiaran, pero claramente Bullrich no repudió".

"Ante semejante clima de violencia, culminar con este hecho era un punto de inflexión para repudiar lo ocurrido", dijo. En tanto, Tolosa Paz dijo que el ataque a la vicepresidenta "fue una cachetada de realidad" y enfatizó en que "esto termina de amalgamar a nuestro frente".

"A partir de la persecución judicial, más las vallas y el magnicidio, han agigantado la figura de Cristina", sostuvo la dirigente oficialista.

Además consideró que "ha quedado muy al descubierto cuál es el objetivo, que no es sólo acallar las voces del peronismo y del Frente de Todos, sino que su principal líder quede proscripta" para las elecciones de 2023.

Por otra parte, Tolosa Paz se refirió a los denominados discursos de odio y alertó que "no hay una consciencia plena de que lo sucedido en el intento de magnicidio no es producto de la casualidad o un loquito suelto, sino una construcción de una situación de violencia que se expresa desde distintos medios".

"Hoy la democracia no está en peligro por una dictadura militar, sino por el lawfare, el poder mediático, la Justicia, el poder económico. No tengo dudas de que van a utilizar todas sus fuerzas para no continuar con este proyecto político", finalizó.