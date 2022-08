Tomás Massa chicaneó al hijo de Alberto Fernández en redes sociales

El hijo de Sergio Massa, Tomás Massa, ganó una vertiginosa popularidad en Twitter en las últimas horas. Pasó de tener alrededor de 3.500 seguidores la semana pasada a contabilizar hoy más de 20 mil. Todo comenzó con una nota de una popular revista, a la que "Toto" respondió irónicamente y de ahí los medios no pararon de citarlo y sus followers de poner atención a sus picantes respuestas. Con un meme, se rió de sí mismo y del hijo de Alberto Fernández.

Para algunos desprevenidos, vale algo de historia. Sergio Massa se casó con Malena Galmarini en 2001 y juntos tuvieron dos hijos: Tomás, que tiene 17 años, y Milagros, de 16. Su suegro es el Pato Galmarini, quien contrajo matrimonio con Moria Casán el año pasado.

Hecho este resumen, hablaremos de la vida twittera de Tomás Massa, que mezcla todos aquellos condimentos. Su explosión en Twitter fue a partir del alto protagonismo que ha tomado su padre en los últimos días, por el cual la revista Gente publicó una nota titulada "Cómo está hoy Toto, el hijo de Sergio Massa". Tomás los citó y respondió con ironía: "yo estoy bien, @genteonline, medio aburrido el tema del colegio. Ustedes cómo andan?

Yo estoy bien @genteonline , medio aburrido el tema del colegio. Ustedes como andan? pic.twitter.com/QRt51RmWu7 — Tomas MassauD83CuDDEDuD83CuDDF9 (@totomassa_) August 1, 2022

El perfil irónico y divertido de Tomás Massa ya se dejaba ver y su popularidad comenzó a crecer. Ayer, en la asunción de su padre como ministro de Economía, Producción y Agroindustria, su despegue en Twitter fue impresionante. De hecho, él mismo lo reconoció con gracia:

Ayer tenia 3.500 follows, hoy 10k. Notoria subida de followers, la facha da fruto. Gracias a todos jajajajajaja?? — Tomas MassauD83CuDDEDuD83CuDDF9 (@totomassa_) August 3, 2022

Más tarde, le respondió también con humor a una seguidora que ironizó sobre el llanto de su madre ante el desembargo de Sergio Massa en el Ejecutivo:

Jajajajajajajaja pero porque tendriamos que emocionarnos? Al reves, yo me rei de que mi vieja estaba llorando, miren lo que dicen jajaajjajajajaja https://t.co/6YXgcamCPj — Tomas MassauD83CuDDEDuD83CuDDF9 (@totomassa_) August 2, 2022

Por supuesto que los haters no se quedaron atrás y Tomás Massa también sufrió algunas agresiones verbales con tuits malintencionados, pero parece no darle demasiada importancia, y cuando se cansa dice que se desconecta. "Me voy a hacer algo más productivo". Mientras se divierte, no tiene problemas en responder con gracia cualquier pregunta:

¿Qué opina de Moria Casán como miembro de la familia?

Finalmente, sobre el hijo de Alberto Fernández, compartió un popular meme:

Pero dijo que lo hacía con humor y se lamentó de que Dyhzy -nombre artístico del hijo de Alberto Fernández- tuviera que cerrar sus cuentas por el acoso que sentía:

"Si tenes ganas de putear por política a mi no me rompas las pel(...). Esto es todo jodiendo, no soy twittero", se presenta la flamante nueva estrella de Twitter en su descripción.