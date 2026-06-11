Qué cambia con la nueva resolución que regula la instalación de radares en territorio argentino

El Ministerio de Defensa oficializó un nuevo procedimiento para intervenir de manera obligatoria en los trámites de autorización de radares de observación aeroespacial y sistemas similares que pretendan instalarse en territorio argentino. La medida fue establecida mediante la Resolución 398/2026 , publicada este jueves en el Boletín Oficial .

La normativa se enmarca en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la Defensa Nacional frente a los desafíos tecnológicos y las nuevas formas de conflicto que, según el Gobierno, exceden los escenarios militares tradicionales y alcanzan ámbitos estratégicos como el ciberespacio , el espectro electromagnético y el espacio exterior .

De acuerdo con la resolución, cualquier autorización o permiso para instalar estaciones terrestres de radares de observación aeroespacial deberá atravesar previamente un análisis específico dentro del Ministerio de Defensa . El objetivo será determinar si esos sistemas podrían representar riesgos, amenazas o afectar intereses vinculados con la seguridad y la soberanía nacional.

La decisión se apoya en una resolución previa de la Jefatura de Gabinete , que dispuso que todos los proyectos relacionados con radares y sistemas análogos cuenten con la intervención obligatoria del Ministerio de Defensa antes de obtener una habilitación definitiva.

A partir de ahora, las distintas áreas técnicas de la cartera deberán elaborar informes y dictámenes sobre cada proyecto para evaluar su impacto potencial en materia de defensa. Para ello, la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa y la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares desarrollaron los procedimientos internos que regirán estas evaluaciones.

Vigilancia aeroespacial y defensa nacional

La resolución también recuerda que el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial se encuentra vigente desde 2004 y que la Fuerza Aérea Argentina es el organismo encargado de ejecutar las tareas de vigilancia y control integral del espacio aéreo nacional.

En ese marco, el Gobierno considera que el crecimiento de nuevas tecnologías vinculadas al monitoreo aeroespacial exige reforzar los mecanismos de supervisión estatal para evitar posibles vulnerabilidades que puedan afectar la defensa del país.

Además, el texto destaca la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen de manera coordinada y conjunta en la protección de los intereses estratégicos nacionales, tal como establecen las últimas modificaciones al sistema de defensa.

Qué cambia con la nueva resolución

La medida no prohíbe la instalación de radares ni introduce restricciones específicas sobre proyectos en marcha, pero sí establece un procedimiento formal que obligará a realizar una evaluación previa desde la perspectiva de la Defensa Nacional antes de otorgar permisos o autorizaciones.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca incrementar el control sobre infraestructuras consideradas sensibles y garantizar que cualquier sistema de observación aeroespacial que opere en el país sea analizado en función de su posible impacto sobre la seguridad, la soberanía y los intereses estratégicos de la Argentina.